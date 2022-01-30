إقبال على عمليات التجميل في العراق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 4:33 مساءً

نشرت قناة سكاي نيوز عربية تقريرا اشارت فيه الى ازدهار قطاع التجميل في العراق خصوصا في المناطق الغنية. اذ يشهد هذا القطاع حاليا اقبالا شديدا من السكان.

وفي حوار أجرته المحطة مع مطلعين على هذه الظاهرة، كشف أن انتشار عمليات التجميل مؤخرا في البلاد يعود الى تحسن الوضع الاقتصادي والاستقرارر النسبي والانفتاح على العالم.

كما ان انتشار المراكز التجميلية في العراق وفّر على المواطنين تكاليف السفر الى بلاد اخرى لإجراء العمليات التجميلية.

من ناحية أخرى، وفّرت هذه المراكز فرص عمل اذ ان الجرّاح أصبح بحاجة الى فريق عمل كامل في غرف العمليات.

وتشهد البلاد حاليا ازدهارا في قطاعات مختلفة بعدما هدأت الاوضاع الأمنية نسبيا.