أبل تعلن عن ميزة مذهلة لمستخدمي هواتفها!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 2:13 مساءً

ذكر تقرير إخباري أن شركة أبل ستضيف خدمة جديدة إلى هواتف آيفون، تجعلها قادرة على التعرف على الوجوه حتى لو كانت عليها أقنعة طبية.

ويقول موقع (macrumors) أن الإصدار التجريبي لنظام التشغيل الجديد “آي أو أس 15.4″، الذي تستعمله هواتف آيفون يتضمن خدمة التعرف على الوجوه حتى وإن كان أصحابها يرتدون أقنعة طبية على خلفية جائحة كورونا.

وبحسب شركة أبل، فإن الميزة الجديدة يمكنها تحديد الميزات الفريدة حول العين، للمصادقة على عملية فتح قفل الجهاز.

وعليه، إذا أراد المستخدم الاستعانة بهذه الخدمة، فسيحتاج إعادة فحص وجهك على الجهاز مرة أخرى أثناء وضعك للقناع، وعندما سيتعرف الجهاز عليك وأنت مرتديا للقناع.

وفي الإعدادات، سيكون هناك مفتاح بشأن التعرف على الوجه مع قناعه، وسيكون المستخدم مطالبا إما بتشغيل أو إيقاف تشغيله.

كما أن الإعدادت تتضمن مزيدة “النظارات”، بمعنى أن آلية التعرف على الوجوه ستكون قادرة على معرفة الوجوه حتى وإن كان الشخص يرتدي قناعا ونظارة.