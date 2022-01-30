بطريقة مبسطة.. كيف يمكنك البدء بعملية تعدين العملات الرقمية؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 01:09 صباحاً - في خضم ثورة العملات الرقمية التي تشهد مداً وجزراً تبعاً لتقلبات الأسواق العالمية الاقتصادية والسياسية، يبرز سؤال مهم، وهو كيف يمكن تعدين هذه العملات، وكم تبلغ الأرباح الممكن تحصيلها من هذه العملية؟

بداية علينا أن نعلم أن المخدم الذي يقوم بتعدين عملة بتكوين يحصل على مكافأة 6.25 بتكوين .ومن المرجح أن يتقلص هذا الرقم ليصبح 3.125 بيتكوين بعد ما يسمى بالهاليفنغ بحلول عام 2024. ويحصل عامل تعدين البيتكوين الذي حل اللغز أولا على المكافأة مضافا إليها رسوم المعاملات الرقمية.

إن عملية تعدين عملة البيتكوين يمكن ان تتكرر مرة واحدة كل عشر دقائق لكل آلة تعدين على شبكة البيتكوين. و بشكل دوري يتم ضبط صعوبة لغز الشبكة وذلك كل أربعة عشر يوماً بشكل تقريبي بحيث يكون الهدف من هذا الضبط هو التأكد من أنه باستطاعة آلة واحدة (بشكل وسطي) حل اللغز خلال مدة عشر دقائق.

وإن صعوبة اللغز تحسب من خلال مقدار وعدد الهاش الذين يساهمون في شبكة البيتكوين.

طريقة حساب أرباح تعدين عملة البتكوين

لكي تكون عملية تعدين عملة البيتكوين مربحة لا بدّ أن تزيد أرباح و عائدات تعدين البيتكوين على تكاليف التعدين . والمقصود بتكاليف تعدين البيتكوين هنا الطاقة المستهلكة للقيام بالتعدين، إضافةُ إلى الاستثمار الحقيقي في أجهزة التعدين، و ذلك بعيداً كل البعد عن وسائل الإعلام و تأثيراتها المبالغ فيها من خلال ما تتداوله من قصص خيالية و مرعبة حول استهلاك الطاقة في عملية تعدين عملة البيتكوين.

باستطاعتنا أن نعتبر أن مجموعة المعدنين هم كالـ “Paypal” ولكن بشكل لا مركزي. يمكن من خلاله تسجيل المعاملات جميعها بشكل دقيق و الحصول بالمقابل على المال لتشغيل النظام.

و يربح المعدنون لعملة البيتكوين من خلال جمع مكافآت كتلة التعدين إضافة إلى ما يدفعه مستخدمو البيتكوين من رسوم للمعدنين مقابل مساعدتهم على تسجيل معاملات البيتكوين بشكل آمن على البلوك تشين.

و لو قمنا بنوع من المقارنة بين أرباح تعدين عملة رقمية معينة ولتكن عملة الدوج كوين فرضا. فإن تعدين عملة دوج كوين يتم من خلال مجمعات تعدين كبيرة تضم آلاف المعدنين و يتم الاشتراك بها بشكل شهري.

علاوة على ذلك فانت تضطر لدفع رسوم الاشتراك اولا و طاقة التعدين ثانيا، اما من ناحية أخرى فيختلف تعدين عملة البيتكوين عنها الأمر الذي يخلق فرقا واضحا في الارباح و التكاليف على حد سواء.

العمولة المفروضة على بيع البيتكوين المعدن في بعض الاحيان يضطر من يعمل في التعدين لوقت غير طويل إلى بيع عملته الرقمية في منصة تداول رقمية مثل بينانس و كوين إكس، ويختلف مقدار الرسوم التي ينبغي تقاضيها من المعدنين من وقت إلى آخر فالأمر يتعلق بعاملين أولهما كمية و مقدار رسوم الصرف و الأمر الآخر هو حالة الطلب على العملة في الوقت الراهن.

لذا نجد أنه في بعض الأحيان تكون الرسوم التي يدفعها المعدن لبيع البيتكوين بعد التعدين مرتفعة وأحيانا أخرى نجدها رسوم صغيرة وبسيطة.

أما المعدنون الذين لديهم خبرة كبيرة واحتراف في مجال تعدين البيتكوين فأمامهم فرصة رائعة لتحقيق أرباح كبيرة. و صفقات ناجحة مع بعض المنصات الرقمية التي تتيح الشراء بعروض مميزة و اسعار مناسبة.

أسعار قطع أجهزة تعدين البتكوين

من الطبيعي والمفيد في آن واحد التفكير في استمرار جهازك بتحقيق الربح من تعدين البيتكوين أطول مدة ممكنة. قد تصل إلى عدة سنوات و لكي تتمكن من تحقيق هذا بالطبع يجب أن يكون جهازك حديثاً. حيث أن معظم الاجهزة الحديثة يمكن ان تظل مربحة بثمن البيتكوين لحد يصل إلى خمسة او ستة آلاف دولار.

وهناك بعض الآلات التي يمكن تشغيلها بالكهرباء و التي تكلف أقل من خمسة أجزاء بالمئة من الدولار الامريكي في الساعة، والجدير بالذكر هنا انه لم تعد غالبية الأجهزة القديمة قادرة على تحقيق الربح.

حتى في الصين التي تعد البلد الأول عالميا في تعدين عملات البيتكوين. على الرغم من ان هذه الأجهزة ما زالت مستخدمةً في دول أخرى اقل تقدما. مثل فنزويلا مثلاً وكذلك في إيران والسبب يعود إلى رخص الكهرباء في مثل هذه البلدان.

إذا الامل الوحيد والحل الامثل للمعدنين لزيادة ارباحهم ومكاسبهم هو الحصول على الكهرباء الرخيصة و هذا غير ممكن إلا إذا تم توليها من مصادر صديقة للبيئة ورخيصة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث تصبح تكلفتها أقل من 2 سنت .وبالتالي يصبح المجال مفتوحاُ امام المعدنين للتنافس والحصول على مكاسب أكبر.