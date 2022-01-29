تحديث عاجل من آبل لهواتف آيفون

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 45 دقيقة

أعلنت أبل، عن إطلاق التحديث الجديد لنظام تشغيل هواتفها الذكية iOS 15.3، والذي يشهد العديد من التحسينات على مستوى الأداء والبرامج.

ويتوفر iPadOS 15.3 الآن لمستخدمي iPad، بينما يتم طرح watchOS 8.4 لساعة Apple Watch، مع تحديثات أمنية جديدة أيضا لعلاج هفوات رصد سابقا.

ومن ضمن أبرز التغييرات التي طرأت على النظام، إصلاح ثغرة أمنية في Safari والتي كانت تسرب سجل التصفح وبيانات معرف Google إلى مواقع الويب التي يزورها مستخدمي التطبيق.

كما يتضمن التحديث الجديد لـ iOS 15.3 إصلاح الأخطاء وتحديثات الأمان لجهاز iPhone التي يوصى بها لجميع المستخدمين.

كيف تحصل على تحديث آيفون iOS 15.3

ويمكنك تحديث iPhone الخاص بك إلى iOS 15.3 و iPad إلى iPadOS 15.3 من خلال التوجه إلى تطبيق الإعدادات، واختيار عام، ثم اختيار تحديث البرنامج.

والإصدار الأحدث من النظام iOS 15.3 و iPadOS 15.3 هو 19D50.

عيب سفاري

وكانت شركة أبل قد رصدت عيبا جسيما في متصفح أجهزتها الذكية “سفاري”، يسمح باستخراج سجل تصفح المستخدم وحتى معرفات مستخدم جوجل Google ID.

وأعلنت الشركة أنها تعمل على معالجة هذا العيب الكبير قبل أن تقدم الحل في تحديث ios 15.3 الجديد، وذلك بمعرفة مهندسيها المختصين، لوقف نزيف تسريب بيانات مستخدمي “سفاري”.

متصفح سفاري

ولوحظ العطل للمرة الأولى عبر متصفح “ويب كيت”، المعروف كمُحرّك متصفح أبل الذي يشغل “سفاري” ومتصفحات الويب الأخرى، وبما أن “ويت كيت”، محرك مفتوح المصدر، فإن التحديثات المتعلقة بالخطأ تكون عامة ويمكن رؤيتها على “جيت هب”.