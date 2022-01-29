هكذا غيّر كورونا خارطة التسوق حول العالم

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:23 مساءً - تسببت جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بشكل كبير في تغيير مستقبل البيع بالتجزئة.

فهذه الصورة القديمة، التي تتم فيها تجربة البيع التقليدية بالمتاجر من خلال عرض المنتجات على الأرفف، فيما يقوم موظفو المبيعات بمساعدة العملاء، ثم تبدأ معاملات الشراء، قد تكون من الماضي قريبا، عندما يحل محلها استدعاء المتجر نفسه، فيما يعرف بالمتاجر المتنقلة، أو المتاجر المؤتمتة أو التكنولوجية.

فقد تجاوزت طرق البيع بالتجزئة الهجينة والنماذج المتقدمة تكنولوجيًا، تجربة البيع التقليدية في المتاجر، نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على البشرية.

وفي هذا الشأن، يقول موتي فرج، متخصص البيع بالتجزئة في شركة العقارات CBRE، إن جائحة كوفيد-19 ساهمت في ظهور توجهات جديدة متطورة في نماذج البيع بالتجزئة، منها ما هو هجين ومنها ما هو تكنولوجي بحت، وينبغي على تجار التجزئة مواكبة هذه التوجهات، وإلا فإنهم قد يقعون ضحية تخلفهم عن الركب التكنولوجي، وفقًا لـ”فوربس” عربية.

وقد تغيرت بالفعل – خلال فترة الجائحة- مفاهيم قطاع البيع بالتجزئة، وستستمر مستقبلا في التغير بشكل كبير ومتجدد ومتوقع، في العام الجاري والستوات القادمة.

المتاجر المؤتمتة

ظهر أول متجر مؤتمت بالكامل بدون صندوق دفع في الشرق الأوسط في سبتمبر/أيلول 2021، عندما أطلقت شركة كارفور للبيع بالتجزئة، التي تديرها مجموعة ماجد الفطيم، رؤيتها المستقبلية المتمثلة في متجر كارفور سيتي+ في مول الإمارات.

يشبه كارفور سيتي+ متاجر البقالة التي لا تحتوي على موظفين والتي ابتكرتها أمازون ودشنتها لأول مرة في 2018، حيث يوفر متجر كارفور سيتي+ الجديد تجربة تسوق سريعة وسلسة دون تلامس.

ويستخدم العملاء هواتفهم للوصول إلى المتجر واختيار العناصر التي يرغبون في شرائها، ثم يخرجون ببساطة دون الحاجة إلى الوقوف في طابور والدفع في ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية.

وفقًا للبيان الصادر عن شركة ماجد الفطيم. يمكن الوصول إلى المتجر والدفع عبر تطبيق MAF Carrefour، بمجرد الدخول إلى كارفور سيتي +، ستتم إضافة كل عنصر يلتقطه العملاء تلقائيًا إلى سلة التسوق الرقمية، وتتم عملية الشراء بمجرد الخروج، دون الحاجة إلى التعامل مع موظفي المتجر.

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للبيع بالتجزئة، هاني ويس: يمثل المتجر قفزة هائلة إلى الأمام في مجال البيع بالتجزئة في دولة الإمارات والمنطقة بأكملها، حيث يواصل كارفور الابتكار لتلبية احتياجات الحاضر مع توقع اتجاهات التسوق المستقبلية.

الطعام داخل السيارة

في ذروة الجائحة، قدمت بعض المطاعم في الدوحة خدمات تناول الطعام داخل السيارات حيث يمكن للعملاء القيادة إلى ساحة انتظار المطاعم أو الطلب عبر الأجهزة الإلكترونية أو مسح رمز الاستجابة السريعة QR عبر نوافذ السيارة والاستمتاع بتناول وجبة الطعام بأمان وراحة داخل السيارة.

كانت الوجبات تقدم على صينية مخصصة لتناسب المساحة الضيقة بين مقعد السائق وعجلة القيادة. ولا تزال بعض المطاعم تقدم هذه الخدمة في الجزيرة القطرية The Pearl-Qatar ومنطقة مشيرب قلب الدوحة.

تحديث برامج بيانات العملاء

تنبهت دار كارتييه الفرنسية الفاخرة، التي لديها أكثر من 15 متجرًا في الشرق الأوسط، إلى أن عليها الارتقاء ببرنامج بيانات العملاء Clienteling إلى مستوى جديد أثناء جائحة كوفيد-19. إلى هذا أفاد مدير كارتييه للعمليات الرقمية الدولية، توماس ديفيد، في مؤتمر القمة التجارية للتسويق لعام 2021، أن كارتييه توجب عليها إعادة إنشاء خدماتها الفاخرة عبر الإنترنت.

وأوضح كيف قدمت الدار مجموعة من الأدوات لسفراء العلامة التجارية أو شركاء المبيعات الذين يعملون من المنزل للتواصل مع عملائهم أو العملاء المحتملين.

وعلى الرغم من أن كارتييه أعادت بالفعل فتح متاجرها في جميع أنحاء العالم، إلا أنها لا تزال تبحث في اعتماد تقنيات جديدة، مثل الواقع المعزز، لتحسين تجربة الزوار عبر الإنترنت من خلال متجرها الرقمي.

لا يعتقد ديفيد أن التقنيات المختلفة قد تحل محل متاجرهم المادية إلا أن توجه العالم ناحية استراتيجية البيع متعددة القنوات omnichannel حتمت عليهم تسريع جهودهم الرقمية لمواكبة أماكن وجود العملاء هذه الأيام.

السوبر ماركت التكنولوجي

يعد السوبر ماركت التكنولوجي الجديد Freshippo المدعوم من قبل مجموعة التجارة الإلكترونية علي بابا Alibaba مكانًا غير تقليدي للتسوق، حيث يمكن إجراء عمليات الشراء من خلال المسح الضوئي عبر الهاتف المحمول.

يقدم Freshippo المأكولات البحرية والمنتجات الطازجة من جميع أنحاء العالم، ويمكن للمستهلكين المهتمين بمعرفة مصادر الطعام التعرف على مصدر المنتجات، وأماكن زراعتها، ومدة بقاءها على الرف من خلال هواتفهم. أعلنت علي بابا في يوليو/تموز من العام الماضي أنها ستطلق مركز توزيع Freshippo بمساحة 150 ألف متر مربع مطلع 2022.

في 14 يناير/كانون الثاني، أفادت “بلومبرج” أن “علي بابا” تدرس جمع الأموال لسوبر ماركت Freshippo بتقييم مقترح قدره 10 مليارات دولار.

قال العضو المنتدب لشركة علي بابا للتجارة الإلكترونية العملاقة في المملكة المتحدة، ديفيد لويد، خلال قمة FUTR Europe، التي تركز على مجالات البيع بالتجزئة والتسويق والتجارة في أوروبا، في مايو/أيار، إن Freshippo يقدم أفضل تجارب التسوق عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت.

وأضاف: إنها تعكس التجارب السريعة والرائعة التي نتمتع بها على الإنترنت، أعتقد أنه سوبر ماركت المستقبل.

المتاجر المتنقلة

تم إطلاق خدمة استدعاء المتاجر Robomart، والمعروفة أيضًا باسم “المتجر الآلي على عجلات”، العام الماضي. يستطيع المستهلكون استخدام التطبيق واستدعاء المتجر المتحرك الذي يضم منتجات وجبات خفيفة وصيدلية صغيرة.

تحتاج خدمة Robomart التي تم إطلاقها مؤخرًا إلى سائقين، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Robomart والمؤسس المشارك، علي أحمد، إلا أن الشركة تخطط بالفعل لإدخال المركبات ذاتية القيادة عندما تسمح اللوائح بذلك. تتسم الخدمة بأنها مؤتمتة بالكامل.