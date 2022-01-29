تصريحات “مفاجئة” لوكالة فيتش حول الحظر الروسي المقترح على العملات المشفرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

نشرت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” مقالًا بحثيًا يوم الجمعة حول الحظر الروسي المقترح على العملات المشفرة، حسبما نشر موقع “كوين تليغراف”.

وكان من اللافت أنه على الرغم من أن التقرير اتفق مع موقف البنك المركزي الروسي (CBR) بأن الحظر سيحد من تعرض نظامه المالي للمخاطر، إلا أنه حذر أيضًا من أن مثل هذا الاقتراح يمكن أن “يعيق انتشار التقنيات التي يمكن أن تحسن الإنتاجية”.

بالإضافة إلى ذلك، حذرت فيتش قائلة:

“لنفترض أن هذا يؤدي إلى إبطاء انتشار الابتكارات المدفوعة بالعملات المشفرة التي، على سبيل المثال، تعمل على تحسين سرعة وأمن المدفوعات أو سيولة الأصول من خلال الترميز. في هذه الحالة، يمكن بمرور الوقت إضعاف هذا الجانب من البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي الروسي بالنسبة للأقران.”

بالإضافة إلى ذلك، علقت فيتش على اعتماد عملة رقمية للبنك المركزي، أو CBDC، في روسيا، قائلة إن “[الروبل الرقمي] من المفترض أن يزيد من قدرة السلطات على مراقبة وإدارة التدفقات المالية، والتي قد تتآكل بسبب نمو معاملات العملات المشفرة.” كما أوضح التقرير أيضًا أن الدافع الأساسي وراء اقتراح البنك المركزي الروسي لقيود صارمة على العملات المشفرة قد يكون تقليل المنافسة ضد عملته الرقمية القادمة للبنك المركزي.

في الوقت نفسه، حتى الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف قدم تعليقاته على اقتراح حظر العملات المشفرة حسبما ورد في منفذ الأخبار المحلي rbc.ru يوم الجمعة، وترجمه كوينتيليغراف:

“سأقولها بصراحة – عندما يحاولون حظر شيء ما، فإنه غالبًا ما يؤدي إلى النتيجة المعاكسة لما هو مقصود. لكن موقف البنك المركزي له، بالطبع، أسبابه الخاصة، والتي يعرفها الجميع أيضًا.”