هل تعاني من حالة “ضياع التطبيقات الإلكترونية”؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 06:03 مساءً - سواء كان ذلك Instagram أو Candy Crush معظمنا يملك مجموعة من التطبيقات المثبتة على الهواتف الذكية التي غالباً ما نضيع فيها.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا نرجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

والآن، كشف بحث جديد عن مدى هوس العديد من الأشخاص بتطبيقاتهم.

وجد استطلاع أجرته YouGov أنّ واحداً من كل أربعة أشخاص يكافحون لمواكبة الأصدقاء لأنهم يستخدمون الكثير من التطبيقات.

الظاهرة المعروفة باسم ‘appfog’ سببها الارتباك عند استخدام تطبيقات متعددة لمحادثة الأصدقاء.

ينسى مستخدمو الهواتف الذكية من يستخدم كلّ من التطبيقات المختلفة، وبالتالي لا يمكنهم البقاء على اطلاع على المحادثات.

وجد استطلاع للرأي أجرته YouGov أنّ واحداً من كل ثلاثة أشخاص قال أنه فاته قضاء ليلة في الخارج أو حدث مهم مع الأصدقاء نتيجة لذلك.

بينما قال واحد من كل عشرة أنه تسبب في فقدانه الاتصال بصديق أو أثرت الحالة على علاقتهم سلباً.

قال ما يقرب من النصف (47%) أنهم يفضلون استخدام تطبيق المراسلة فقط إذا استطاعوا.

وجد الاستطلاع الذي شمل 1966 مستخدماً للهواتف الذكية أنه من بين أولئك الذين استخدموا تطبيقين، عانى 23 بالمائة من حالة appfog.

لكن هذا ارتفع إلى 38 في المئة عندما تم استخدام ثلاث تطبيقات و43 في المئة لأولئك الذين استخدموا خمسة أو أكثر.

وقالت أماندين لو بيب، المشاركة في تأسيس Element، وهو تطبيق المراسلة الآمنة، الذي أجرى البحث: “إنّ وجود خمسة أو ست تطبيقات مراسلة مختلفة يضيف ضغطاً على حياتنا المزدحمة.”

“من المحبط التحقق من تطبيقات متعددة والقفز بينها لمراسلة أصدقاء مختلفين.”

وجد البحث أنّ علاقات الشباب كانت أكثر تأثراً ب appfog من الأجيال الأكبر سناً.

نسي حوالي 57 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً الاستجابة لصديق، وهو ما يتناقص بشكل كبير مع أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً.

في حين تسبب ما يقرب من واحد من كل خمسة من الشباب إلى فقدان الاتصال مع صديق، مقارنة فقط ب 5 في المئة من تلك الموجودة في الفئة العمرية الأكبر سناً.