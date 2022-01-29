خلل مفاجئ يضرب إنستغرام

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

اشتكى عدد من المستخدمين في دول مختلفة من خلل في عمل إنستغرام، بحسب ما قال موقع Downdetector، الذي يراقب حالات الخلل في عمل موارد الإنترنت الشائعة وانقطاعها.

وذكر أن معلومات حول المشاكل في عمل إنستغرام، وردت من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا وأوكرانيا.

ووفقا لمعلومات الموقع، يشكو غالبية المستخدمين من مشكلات في عمل الموقع الإلكتروني والتطبيق وخلال تسجيل الدخول إلى الحساب.

إنستغرام

وإنستغرام هو تطبيق مجاني للمشاركة بالصور ومقاطع الفيديو مع عناصر شبكات التواصل الاجتماعي في عمله، وهو يتيح التقاط الصور ومقاطع الفيديو واستخدام الفلاتر معها وتوزيعها من خلال الخدمة وعدد من شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى. وتعود ملكيته لشركة فيسبوك.

إنستغرام يعزز حماية المستخدمين

ذكر القائمون على شبكة “إنستغرام” أن تطبيقات الشبكة ستحصل على ميزات إضافية لحماية المستخدمين من المحتوى “غير المرغوب فيه”.

ووفقا للمواقع الرسمية التابعة لـ”إنستغرام” فإن المبرمجين المسؤولين على الشبكة يعملون على تطوير خوارزميات رقمية خاصة ستساعد من التقليل من ظهور “المحتوى غير المرغوب فيه” في قوارم تصفح المستخدمين، أي أن المنشورات التي قد تحوي على عبارات تنمر أو عبارات “عنصرية” أحيانا أو عبارات جارحة لفظيا ستختفي تقريبا من تلك القوائم.

وستساعد الخوارزميات الجديدة على التقليل من الصور والمنشورات “المسيئة” التي قد تظهر في قسم “القصص” في “إنستغرام” أيضا، إذ ستقوم البرامج المبنية على الخوارزميات بمعاينة المنشورات الجديدة والتحقق فيما إذا كانت شبيهة من حيث المحتوى بأحد المنشورات التي كان المستخدمون قد أبلغوا عنها سابقا لتحذف من الشبكة.

وفي ديسمبر الفائت أعلن المبرمجون في”إنستغرام” أن تطبيقات الشبكة ستحصل على ميزات ستساعد على ظهور المنشورات في قوائم التصفح وفقا لزمن نشرها من الأحدث إلى الأقدم.