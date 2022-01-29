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فيديو.. TCL تكشف عن هاتف جديد بمواصفات متطورة

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كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 32 دقيقة

شعار شركة TCL

كشفت TCL عن مواصفات هاتفها الجديد الذي تتوقع أن يعيدها إلى المنافسة في سوق الأجهزة الذكية.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (165.9/76/9) ملم، وزنه 200 غ، ومحمي بطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 11 مع واجهات TCL UI، ومعالج Qualcomm Snapdragon 480 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وجهزته TCL بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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