تحديث جديد في 'ماسنجر'... ما هو؟

يطال هذا التحديث وظائف ماسنجر ذات التشفير التام أو end to end encrypted بالإضافة إلى إشعارات لقطة الشاشة.

وأوضح زوكربرغ أن هذا التحديث يمكّن المستخدمين من استقبال اشعار اذا تم التقاط صورة "سكرين شوت" للمحادثة.



وايضا يضم تحديث جديد لمحادثات Messenger المشفرة من طرف إلى طرف بالأَضافة الي ملفات GIF والملصقات وردود الفعل على الدردشات المشفرة أيضًا”.

ونشر صورة على حسابه عبر "فيسبوك" يوثق فيها هذا التحديث.

وتجدر الإشارة إلى أن خبراء الخصوصية والأشخاص المؤيدين لتشفير الرسائل، كافحوا لفترة طويلة، لإثبات أن جعل التشفير من شأنه تحسين خصوصية المستخدم في جميع المجالات.

لكن "ميتا" واجهت عددًا من التحديات على هذا الصعيد، إذ قالت بعض المجموعات المعارضة لتوسيع التشفير، بأن القيام بذلك يمكن أن يعيق الجهود المبذولة لمكافحة إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، وتتبع النشاط الإجرامي المفترض عبر الإنترنت بشكل عام.

