'واتساب' يختبر ميزة جديدة تخص حذف الرسائل

وقال التطبيق انه "بفضل هذه الوظيفة، سيتمكن مديرو المجموعات من القدرة على حذف رسائل جميع المشاركين، فيما سيتم إخطار باقي جهات الاتصال في الدردشة وفي الخانة التي حذفت منها الرسالة الأصلية".

واضاف انه "بعد حذف المحتوى، ستظهر في الدردشة جهة الاتصال المسؤولة عن حذف الرسائل، وسيكون هذا الخيار متاحًا في تحديث "واتساب" التجريبي المستقبلي لنظامي أندرويد وiOS".



ولم يحدد تطبيق "واتساب"، المملوك لشركة "ميتا"، حتى الآن موعد صدور التحديث الأخير الذي يتضمن هذه الميزة المرتقبة.