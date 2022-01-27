التنبؤ بالفيضان يعلن خرائط سقوط الأمطار لمدة ٣ أيام

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل النابع لوزارة الموارد المائية والري خرائط سقوط الأمطار على محافظات مصر لمدة ٣ أيام.
وشملت أيام التنبؤ بسقوط الأمطار الأربعاء والخميس والجمعة.
وجاءت توقعات المركز على النحو التالي:
الأربعاء:
- تتعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار غزيرة تصل لـ25 مللي وتتعرض محافظات الوجه البحري والاقهرة وشمال الصعيد أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تصل إلى ١٠ مللي.
الخميس:
- تتعرض مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري الشمالية وشمال سيناء إلى سقوط إلى سقوط أمطار خفيفة تتراوح بين ١ و٥ مللي.
الجمعة:
- تتعرض مناطق من السواحل الشمالية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح بين ١ و٥ مللي.