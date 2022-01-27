تطبيق نختم الحل الأفضل لختم القرآن بسهولة وفي وقت قصير

نرشح لك تطبيق نختم سواء لأجهزة الأندرويد أو حتي أجهزة الآيفون هو الحل الأفضل لختم القرآن بسهولة وفي وقت قصير. تطبيق نختم المميز هو بمثابة الهدية الغالية التي نهديها لكم لكي تكون صدقة جارية لنا ولكم عندما تجربوه وتقوموا بترشيحه لمعارفكم ليستفيدوا منه وتعمخ الفائدة علي الجميع دعونا نتعرف علي التطبيق ومميزاته وروابط تحميله.

تطبيق نختم لختم القرآن الكريم

تطبيق نختم يقوم بجعلك تقرأ أية في كل مرة تقوم فيها بفتح هاتفك، لإحياء قراءة القران الكريم عند كل مسلم في حياته اليومية حيث ان هذا التطبيق الرائع يتيح لنا الفرصة لقراءة القرآن الكريم وختمه بانتظام، حتى لا نكون من الذين “اتخذوا هذا القرآن مهجورا”.

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أهم مميزات وفوائد التطبيق

قراءة آية في كل مرة تفتح فيها هاتفك حيث أن كل شخص منا يقوم بفتح هاتفك عشرات المرات يومياُ

التطبيق سيعرض لك في أول كل يوم جميع احصائيات وعدد مرات قراءتك اليومية والأسبوعية والشهرية منذ ان قمت باستخدام التطبيق.

يمكنك اختيار الأية التى تريد أن يبدأ البرنامج بعرضها.

يعرض لك الآية السابقة واللاحقة.

اظهار السورة ورقم الآية.

اظهار التفسير لكل آية.

يوجد ترجمة للآيات بلغات غير العربية.

اختيار قارئك المفضل من بين العديد من قراء الدول العربية المختلفة

وجود قراءات مختلفة مثل حفص عن عاصم وورش عن نافع وقالون عن نافع.

تحميل برنامج نختم

يمكنك تحميل التطبيق سواء كان هاتفك أندرويد أو آيفون

لتحميل التطبيق لهاتفك الأندرويد من جوجل بلاي ستور اضغط هنا.

لتحميل التطبيق لهاتفك الآيفون من أبل ستور اضغط هنا.