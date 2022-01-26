أمطار متواصلة يومي الأربعاء والخميس .. تحذير من «التنبؤ بالفيضان»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الموارد المائية والري، عن توقعاته لسقوط الأمطار اليوم الأربعاء، مؤكدًا هطول أمطار تتراوح شدتها بين الغزيرة والخفيفة على مدار اليومين المقبلين.

وذكر مركز "التنبؤ"، أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية، الأربعاء، قد تصل إلى 25 مم، مشيرًا إلى أن محافظات الوجه البحري وسيناء ستتعرض إلى سقوط أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تصل إلى أجزاء من القاهرة وشمال الصعيد.

كما لفت المركز في بيانه، إلى أن خرائط حركة الأمطار تشير إلى تعرض السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري إلى أمطار خفيفة، غدا الخميس تتراوح شدتها بين 1 إلى 5 مم، وقد تصل إلى أجزاء من القاهرة.

وطالب "المركز"، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية.

وفي نفس السياق، كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية حقيقة سقوط ثلوج على القاهرة اليوم الأربعاء.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأربعاء وفقا لأخر توقع، سيكون أكثر الأيام انخفاضا للحرارة منذ بدء موجة الطقس البارد، نافيا ما تردد من أنباء عن تساقط الثلوج على القاهرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "مصر شهدت العديد من الموجات الباردة على مدار السنوات الماضية بل وأكثر حدة من الموجة الحالية، وانخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، ووجب التنبيه وتصحيح الأخبار المتداولة بين الناس حول درجات الحرارة غدا".

وأوضح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالإضافة إلى الكتلة الهوائية القادمة من جنوب أوروبا وبها كميات كبيرة من بخار الماء، يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والكثيفة، بدأت منذ الآن على السواحل الشمالية في مصر، وبدأ سقوط الأمطار بها، مثل بلطيم والإسكندرية، استعدادا لحالة التقلبات الجوية التي سنراها غدا".