علوم وتكنولوجيا

Xiaomi 12 Pro: مواصفات ومميزات وعيوب وسعر شاومي 12 برو

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محمود هاني 0 تبليغ

العدد ثلاثية الأساسية بدقة 50MP وفتحة f/1.9 والثانية Telephoto بدقة 50MP وفتحة f/1.9 والثالثة Ultrawide بدقة 50MP وفتحة عدسة f/2.2 المميزات Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama تصوير الفيديو [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240/960fps, gyro-EIS
الشبكة التقنية GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G الاعلان تاريخ الاعلان ديسمبر 2021 الحاله متاح للبيع من ديسمبر 2021 الأبعاد والوزن الأبعاد 163.6×74.6×8.2 ملليمتر الوزن 204 جرام الخامات هاتف زجاجي بالكامل مع اطار من الألمونيوم الشريحة يدعم شريحتي محمول من نوع Nano SIM معلومات عامة WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot السماعه الصوت سماعات Stereo مخرج سماعه لا يوجد bluetooth 5.2, A2DP, LE gps Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC nfc متوفر radio غير متوفر usb USB Type-C 2.0, USB On-The-Go اضافات مستشعر Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer, color spectrum البطارية البطارية والشحن بطارية بسعة 4600mah تدعم الشحن السريع بقدرة 120Watt والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50Watt ايضا الوان الأسود والأخضر والأزرق والزهري الموديلات --

المصدر الأصلي : عرفني

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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