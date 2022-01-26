طريقة العثور علي سماعات AirPods المفقودة عبر جهاز آيفون الخاص بك

مشكلة سماعات AirPods المفقودة هي أول مشكلة فكر فيها مستخدمي آيفون عندما أعلنت شركة Apple لأول مرة عن أجهزة AirPods ، حيث أنه كان من السهل ضياع سماعات AirPods. بالفعل فقد الكثير من الأشخاص أحد AirPods أو كليهما واضطروا إلى شراء سماعات جديدة. الآن اصبح هناك طريقة عند ضياع سماعات AirPods لايجاد السماعات وتكون من خلال آيفون الخاص بك. توجد أيضاً الآن “أسلاك” يمكنك توصيلها بسماعات AirPods لمنعها من الضياع.

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ضياع سماعات AirPods

AirPods ليست رخيصة وخسارتها أمر مكلف جداً. يمكنك التأكد من إعادتها دائمًا إلى علبتها بدلاً من تركها على المكتب حتي يكون من الصعب أن تضيع. تعرف Apple أنه يمكنك ان تفقد AirPod بين ثنايا سريرك ، أو في حقيبتك ، وبالتالي يكون من الصعب العثور عليها. قامت أبل بحل المشكلة حيث يمكن أن يساعدك تطبيق Find My على iPhone في العثور على AirPods الخاص بك.

تحديد موقع سماعات AirPods المفقودة من Find My علي جهاز الآيفون

يجب إقران AirPods التي تبحث عنها بجهاز iPhone الخاص بك. يتم الاقتران عبر البلوتوث بحيث يكون النطاق الذي يمكن اكتشافها فيه محدودًا.

افتح تطبيق Find My على جهاز iPhone الخاص بك.

انتقل إلى علامة التبويب “الأجهزة Devices “.

حدد AirPods الخاص بك وسترى مكانها.

إذا كانت AirPods في نفس مكانك ولكن لا يمكنك رؤيتها ، يمكنك استخدام تطبيق Find My لتشغيل الصوت من خلالها.

اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Find My على جهاز iPhone الخاص بك.

انتقل إلى علامة التبويب “الأجهزة Devices”.

حدد AirPods.

انقر فوق تشغيل الصوت Play Sound.

سوف تسمع صوتًا ، وسوف يرتفع صوتها حتى تعثر على AirPod.

عمل تنبيه في AirPods عندما تتركها وتذهب بعيداً بهاتفك

إذا كنت غالبًا ما تترك AirPods خلفك ، فيمكنك إعداد تنبيه لها حيث سيخبرك التنبيه عندما تنهض ، وهاتفك في متناول يدك ، ولن تكون AirPods معك. يعمل هذا فقط مع الجيل الثاني من AirPods و AirPod Pro.

افتح تطبيق Find My.

انتقل إلى علامة تبويب الأجهزة Devices.

شغّل مفتاح “الإعلام عند تركه خلفك Notify when left behind”.

خاتمة

توفر AirPods جودة صوت ممتازة على الرغم من صغر حجمها. بالنسبة للبعض ، قد تكون العلبة ضخمة بعض الشيء. ليس هناك من ينكر أنها من أفضل وأهم السماعات البلوتوث الموجودة في السوق اليوم. على الرغم من التحفظات بشأن حجمها ، فقد ألهمت عددًا قليلاً من سماعات الرأس المماثلة من العلامات التجارية الرائدة. عليك أن تكون حريصًا قليلاً في كيفية التعامل معها ، وهناك ملحقات تساعدك على القيام بذلك. يكون تطبيق Find My مفيدًا في حالة فقد AirPod ولكن من الأفضل دائمًا عدم فقدها في المقام الأول.