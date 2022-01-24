خطة استثمار ضخمة لـ”باناسونيك” لإنتاج بطاريات متطورة للسيارات الكهربائية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة باناسونيك اليابانية عن خطة استثمار ضخمة لإنتاج نوع جديد من بطاريات الليثيوم أيون للسيارات الكهربائية، بقيمة 80 مليار ين (702 مليون دولار).

وقالت الشركة “ندرس خيارات مختلفة للإنتاج بالجملة، بما في ذلك اختبار خط الإنتاج الذي نقوم بتأسيسه هذا العام”، بحسب رويترز.

تعد شركة باناسونيك اليابانية منتجًا كبيرًا لبطاريات السيارات الكهربائية، وكانت شريكًا وموردًا لشركة Tesla لسنوات عديدة.

دخلت الشركتان في اتفاقية توريد لأول مرة في عام 2009، وعلى الرغم من أن باناسونيك لم تعد المورد الحصري للبطاريات لشركة Tesla، فإن الشركة مستمرة لإنتاج كميات كبيرة من البطاريات لصناعة السيارات الكهربائية.

رغم أن تيسلا تبحث عن موردي بطاريات في الصين وأماكن أخرى، تظل باناسونيك المصنع الوحيد لبطارية Tesla الأكثر تقدمًا ما يضمن بقاءها كمورد رئيسي لـ Tesla على الأقل بالنسبة إلى نماذجها الأعلى سعرًا.

كشفت باناسونيك عن بطارية بحجم 4680 (عرض 46 ملم وطول 80 ملم) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي تعد أكبر بنحو 5 أضعاف البطاريات العادية التي تزودها حاليًا لشركة Tesla، ومن المتوقع أيضًا أن تساعد Tesla على خفض تكاليف الإنتاج.

وفقًا لصحيفة نيكي اليابانية فإن باناسونيك ستصنع 4680 بطارية في مصنع واكاياما في غرب اليابان، بإنتاج يقل عن 10 جيجاوات ساعة في السنة، أي ما يعادل 150 ألف سيارة.

كما تعاونت شركتا Toyota Motor Corp وPanasonic Corp في تطوير جيل جديد من البطاريات للسيارات الكهربائية في أبريل/نيسان 2020 .

وعمل المشروع الذي أطلق عليه Prime Planet Energy and Solutions، على الاستثمار في البطاريات الموشورية التي يعتزمون بيعها لشركات أخرى في مجال صناعة السيارات. لم يكن هذا أول مشروع مشترك بين تويوتا وباناسونيك. تعاونت الشركتان في أبحاث البطاريات منذ عام 1996.