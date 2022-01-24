الارشيف / علوم وتكنولوجيا

باقات We Life الجديدة من المصرية للإتصالات

0 نشر
ايمن السيد 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

أطلقت شركة وي باقات WE Life الجديدة لمستخدميها لمزيد من الاستمتاع بالانترنت مضافاً اليه بعض الخدمات الأخري مجمعة في باقة واحدة بسعر مخفض حيث خصصت الشركة من خلال باقات WE Life اربعة باقات مختلفة يمكنك اختيار منها الباقة التي تناسبك من حيث كمية الجيجابايت التي تحتاجها و أيضاً اختيار السعر المناسب لك.

باقات We Life الجديدة من المصرية للإتصالات 1

WE Life هي باقة الترفيه الخاصة بك، وهي خدمة شاملة جديدة لما بعد الدفع مع مجموعة متنوعة مختلفة من الخيارات، WE LIFE تمنحك أفضل خدمة إنترنت، مكالمات علي التليفون الأرضي وقنوات الترفيه جميعها معاً في فاتورة واحدة من خلال متجر واحد.

جدول المحتويات

1.WE Life Classic

سوف تستمتع داخل باقة WE Life Classic بخدمة الإنترنت المنزلي بسرعة تصل إلى 30 ميغابت في الثانية وسعة تحميل 200GB، بالإضافة إلى نظام 35 كاشتراك أرضي. يمكنك أيضا الاستمتاع بخصم على رسوم اشتراك الحزمة لفترة محدودة.

  • السعر: 300 جنيه مصري/ شهر بدلاً من 513 جنيه مصري/ شهر
  • 120 قناة IpTv

اسم الباقة

WE Life Classic

سعة التحميل

200 جيجابايت

سرعة الانترنت

30 ميغابايت

باقة الخط الأرضي

نظام 35

خدمات اضافية

120 قناة IpTv

2.WE Life Elite

سوف تتيح لك WE Life Elite بخدمة الإنترنت المنزلي بسرعة تصل إلى 100 ميغابت في الثانية وسعة تحميل 500 جيجابايت، بالإضافة إلى نظام 65 كاشتراك أرضي. يمكنك أيضا الاستمتاع بخصم على رسوم اشتراك الحزمة لفترة محدودة.

  • السعر: 700 جنيه مصري/ شهر بدلا من 1،050 جنيه مصري/ شهر
  • 140 قناة IpTv

اسم الباقة

WE Life Elite

سعة التحميل

500 جيجابايت

سرعة الانترنت

100 ميغابت

باقة الخط الأرضي

نظام 65

خدمات اضافية

140 قناة IpTv

باقات We Life الجديدة من المصرية للإتصالات

3.WE Life Premium

سوف يمكنك من خلال باقة WE Life Premium الاستمتاع بخدمة الإنترنت الثابتة بسرعة تصل إلى 70 ميغابت في الثانية سعة استخدام 300 جيجابايت، بالإضافة إلى نظام 35 كاشتراك أرضي. يمكنك أيضا الاستمتاع بخصم على رسوم اشتراك الحزمة لفترة محدودة.

  • السعر: 550 جنيه مصري/ شهر بدلا من 850 جنيه مصري/ شهر
  • 140 قناة IpTv

اسم الباقة

WE Life Premium

سعة التحميل

300 جيجابايت

سرعة الانترنت

70 ميغابت

باقة الخط الأرضي

نظام 35

خدمات اضافية

140 قناة IpTv

باقات We Life الجديدة من المصرية للإتصالات 2

سوف تستمتع بخدمة الإنترنت الثابتة بسرعة تصل إلى 70 ميغابت في الثانية وسعة استخدام 300 جيجابايت، بالإضافة إلى نظام 35 اشتراك أرضي. يمكنك أيضا الاستمتاع بخصم على رسوم اشتراك الحزمة لفترة محدودة.

  • السعر: 400 جنيه مصري/ شهر بدلا من 650 جنيه مصري/ شهر
  • 120 قناة IpTv

اسم الباقة

WE Life Extra

سعة التحميل

300 جيجابايت

سرعة الانترنت

70 ميغابت

باقة الخط الأرضي

نظام 35

خدمات اضافية

120 قناة IpTv

  • لمعرفة المزيد من التفاصيل علي الموقع الرسمي من هنا

ساعدنا في تطوير محتوي الموقع، شكرا مقدماً.

أعجبني ????

لم يعجبني ????

المصدر الأصلي : عرفني

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.