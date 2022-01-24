باقات We Life الجديدة من المصرية للإتصالات

أطلقت شركة وي باقات WE Life الجديدة لمستخدميها لمزيد من الاستمتاع بالانترنت مضافاً اليه بعض الخدمات الأخري مجمعة في باقة واحدة بسعر مخفض حيث خصصت الشركة من خلال باقات WE Life اربعة باقات مختلفة يمكنك اختيار منها الباقة التي تناسبك من حيث كمية الجيجابايت التي تحتاجها و أيضاً اختيار السعر المناسب لك.

WE Life هي باقة الترفيه الخاصة بك، وهي خدمة شاملة جديدة لما بعد الدفع مع مجموعة متنوعة مختلفة من الخيارات، WE LIFE تمنحك أفضل خدمة إنترنت، مكالمات علي التليفون الأرضي وقنوات الترفيه جميعها معاً في فاتورة واحدة من خلال متجر واحد.

جدول المحتويات

1.WE Life Classic

سوف تستمتع داخل باقة WE Life Classic بخدمة الإنترنت المنزلي بسرعة تصل إلى 30 ميغابت في الثانية وسعة تحميل 200GB، بالإضافة إلى نظام 35 كاشتراك أرضي. يمكنك أيضا الاستمتاع بخصم على رسوم اشتراك الحزمة لفترة محدودة.

السعر: 300 جنيه مصري/ شهر بدلاً من 513 جنيه مصري/ شهر

120 قناة IpTv

اسم الباقة WE Life Classic سعة التحميل 200 جيجابايت سرعة الانترنت 30 ميغابايت باقة الخط الأرضي نظام 35 خدمات اضافية 120 قناة IpTv

2.WE Life Elite

سوف تتيح لك WE Life Elite بخدمة الإنترنت المنزلي بسرعة تصل إلى 100 ميغابت في الثانية وسعة تحميل 500 جيجابايت، بالإضافة إلى نظام 65 كاشتراك أرضي. يمكنك أيضا الاستمتاع بخصم على رسوم اشتراك الحزمة لفترة محدودة.

السعر: 700 جنيه مصري/ شهر بدلا من 1،050 جنيه مصري/ شهر

140 قناة IpTv

اسم الباقة WE Life Elite سعة التحميل 500 جيجابايت سرعة الانترنت 100 ميغابت باقة الخط الأرضي نظام 65 خدمات اضافية 140 قناة IpTv

3.WE Life Premium

سوف يمكنك من خلال باقة WE Life Premium الاستمتاع بخدمة الإنترنت الثابتة بسرعة تصل إلى 70 ميغابت في الثانية سعة استخدام 300 جيجابايت، بالإضافة إلى نظام 35 كاشتراك أرضي. يمكنك أيضا الاستمتاع بخصم على رسوم اشتراك الحزمة لفترة محدودة.

السعر: 550 جنيه مصري/ شهر بدلا من 850 جنيه مصري/ شهر

140 قناة IpTv

اسم الباقة WE Life Premium سعة التحميل 300 جيجابايت سرعة الانترنت 70 ميغابت باقة الخط الأرضي نظام 35 خدمات اضافية 140 قناة IpTv

سوف تستمتع بخدمة الإنترنت الثابتة بسرعة تصل إلى 70 ميغابت في الثانية وسعة استخدام 300 جيجابايت، بالإضافة إلى نظام 35 اشتراك أرضي. يمكنك أيضا الاستمتاع بخصم على رسوم اشتراك الحزمة لفترة محدودة.

السعر: 400 جنيه مصري/ شهر بدلا من 650 جنيه مصري/ شهر

120 قناة IpTv

اسم الباقة WE Life Extra سعة التحميل 300 جيجابايت سرعة الانترنت 70 ميغابت باقة الخط الأرضي نظام 35 خدمات اضافية 120 قناة IpTv

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