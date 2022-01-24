شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. جوجل توفر تبويب "العروض" للمستخدمين فى متجر Play Store والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت جوجل علامة تبويب "العروض" إلى تطبيق متجر Play Store، وضمن علامة التبوي ، سيتمكن المستخدمون من رؤية العروض على التطبيقات والألعاب المعروضة للبيع والعروض على الكتب الإلكترونية، وبالإضافة إلى ذلك ، ستعرض علامة التبويب صفقات على مشتريات الأفلام أيضًا.

وتم تقديم الميزة لأول مرة في نوفمبر من العام الماضي، وكان متاحًا بعد ذلك للمستخدمين الذين اشتركوا في Play Pass ويتم طرحه الآن لمزيد من مستخدمي هواتف أندرويد، ويحتوي التطبيق عادةً على أربع علامات تبويب في الشريط السفلي.

وبإضافة علامة التبويب "العروض"، فإنها تنمو إلى خمسة، حيث يتم وضع علامة التبويب "العروض" الجديدة جنبًا إلى جنب مع علامات تبويب أخرى - الألعاب والتطبيقات والأفلام والكتب.

وتحت علامة التبويب، تحصل كل لعبة وتطبيق على مجموعة من صور الغلاف التي تكون أكبر من المعتاد، ويمكن أيضًا العثور على الصفقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها بالإضافة إلى معلومات التطبيق الأخرى ضمن علامة التبويب.

وفي الوقت نفسه، أضاف عملاق التكنولوجيا مؤخرًا طريقة جديدة وأكثر بروزًا لمستخدمي أندرويد للتحقق من تحديثات متجر Play، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، تتوفر الميزة ضمن متجر Play> الإعدادات> حول، وعندما يقوم المستخدم بالتمرير لأسفل إلى الشاشة السفلية في قسم "حول"، سيرى / ترى الزر "تحديث متجر Play" بنص أخضر.

والطريقة الحالية التي تقدمها Google للتحقق من وجود تحديثات هي النقر على رقم إصدار المتجر، ومع ذلك، فهي ليست بديهية للغاية ولا يدرك معظم المستخدمين وجودها، يجعل الزر الجديد طريقة التحقق من تحديثات متجر Google Play أكثر وضوحًا وسهولة بصريًا.