شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعاوى قضائية أمريكية تتهم جوجل بتضليل المستخدمين للوصول إلى بيانات مواقعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة واشنطن بوست إن المدعين العموم من العاصمة الأمريكية واشنطن، وثلاث ولايات أخرى، قاموا بمقاضاة جوجل اليوم الإثنين، وجادلوا بأن عملاق البحث الإلكترونى ضلل المستهلكين، للوصول إلى بيانات المواقع الخاصة بهم.

وأشارت الدعاوى القضائية التى تم رفعها فى مقاطعة كولومبيا وتكساس وواشنطن وإنديانا، إلى أن الشركة قدمت وعودا مضللة عن قدرة مستخدميها على حماية خصوصيتهم من خلال إعدادات حساب جوجل، والتى تعود على الأقل إلى عام 2014. وتسعى الدعاوى القضائية إلى منع جوجل من الانخراط فى هذه الممارسات وتغريم الشركة.

وزعمت الشكاوى أن الشركة استخدمت أنماطا مظلمة أو صممت خدعا يمكنها أن تؤثر على قرارات المستخدمين بطرق تصب فى مصلحة شركة ما. وقالت الدعاوى القضائية إن جوجل صممت منتجاتها للضغط مرارا على الأشخاص لتقديم المزيد والمزيد من بيانات المواقع الخاصة بهم، سواء بشكل متعمد أو بدافع الإحباط.

وقالت الدعاوى إن هذا ينتهك قوانين حماية المستهلك المتعددة فى واشنطن والولايات. وقال المدعى العام لواشنطن كارل راسين إن جوجل يستخدم حيل للسعى بشكل مستمر لتعقب موقع المستخدم. وأضاف أن هذه الدعوى من قبل أربعة مدعين عموم، وعلى أساس غير حزبى، هى إجراء تنفيذى طال انتظاره ضد منتخك للخصوصية والقوانين فى الولايات.

ويتخذ المدعون العموم من الولايات وواشنطن من كلا الحزبين موقع أكثر فعالية بإجراء تحقيقات وإقامة دعاوى قانونية ضد عملاقة التكنولوجيا.