Xiaomi 12: مواصفات ومميزات وعيوب وسعر شاومي 12

الشبكة التقنية GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G الاعلان تاريخ الاعلان ديسمبر 2021 الحاله متاح للبيع من ديسمبر 2021 الأبعاد والوزن الأبعاد 152.7×69.9×8.2 ملليمتر الوزن 179 جرام الخامات هاتف زجاجي بالكامل مع اطار من الألمونيوم الشريحة يدعم شريحتي محمول من نوع Nano SIM معلومات عامة WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot السماعه الصوت سماعات Stereo مخرج سماعه لا يوجد bluetooth 5.2, A2DP, LE gps Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC nfc متوفر radio غير متوفر usb USB Type-C 2.0, USB On-The-Go اضافات مستشعر Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum البطارية البطارية والشحن طارية بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 67Watt والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50Watt ايضا الوان الأسود والأخضر والأزرق والزهري الموديلات --

المصدر الأصلي : عرفني