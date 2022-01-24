شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعض مستخدمى هواتف أيفون 13 يواجهون مشكلة "الشاشة الوردية".. وهذا هو رد أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ العديد من مستخدمي iPhone 13 عن مشكلة الشاشة الوردية وهو تحول شاشة الهاتف إلى اللون الوردي بالكامل، وفقًا لتقرير صادر عن 9To5Mac، وبحسب التقرير فيجب إعادة تشغيل أجهزة أيفون المتأثرة لاستخدامها، ويستند التقرير إلى التعليقات الواردة من العديد من المستخدمين في منتدى مناقشة أبل.

ووفقًا للتقرير، نشر مستخدم iPhone 13 Pro عن مشكلة الشاشة الوردية في أكتوبر، قائلاً إن شاشة iPhone 13 Pro الخاصة به أصبحت وردية وبدأت في الانهيار بشكل عشوائي، وقد شهد المنتدى ظهور العديد من الشكاوى المماثلة على مدار الأسابيع والأشهر التالية.

ويقول التقرير، نقلاً عن مستخدم شارك بالشكوى في ديسمبر من العام الماضي:"واجهت نفس المشكلة عند التقاط صورة وتجمدت الشاشة تحولت إلى اللون الوردي ثم أعيد تشغيلها، اتصل بدعم أبل وقاموا بإجراء التشخيصات وقالوا إنه لم يكن هناك خطأ، لذلك سأحتفظ به حتى يحدث مرة أخرى أو يحدث باستمرار، إذا حدث ذلك، فسأعيده منذ أن حصلت عليه قبل يوم من أمس ".

ومع العلم بالمشكلة، يجب أن تكون أبل قد نظرت في الأمر حيث قيل إن المشكلة ناتجة عن خلل في البرنامج، يبدو أن الشاشة الوردية تؤثر على تشكيلة iPhone 13 فقط.

ووفقًا لمدونة My Drivers ، أصدرت أبل بيانًا على Weibo لأن غالبية الحالات من الصين، وقال عملاق التكنولوجيا: "لم نلاحظ مشاكل ذات صلة في أجهزة الأجهزة لأن هذا الوضع [الشاشة الوردية] يحدث عندما يكون النظام مقفلًا" في غضون ذلك، نصحت أبل مستخدمي iPhone 13 بنسخ بياناتهم احتياطيًا وتثبيت أحدث إصدار من iOS.