شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤجل إطلاق أول مهمة سياحة فضائية لها إلى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتعين على ثلاثة رواد فضاء هواة يتوقون للوصول إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) الانتظار لفترة أطول قليلاً من المتوقع بعد أن غيرت وكالة ناسا تاريخ الإطلاق المستهدف للمهمة من نهاية فبراير إلى نهاية مارس، وفقا لتقرير digitaltrend.

وقالت شركة أكسيوم سبيس ومقرها تكساس - المنظمة لما ستكون أول رحلة سياحية فضائية لناسا إلى محطة الفضاء الدولية، إن فريق المهمة يستهدف الآن 31 مارس بسبب "الاستعدادات الإضافية للمركبات الفضائية وحركة المرور في المحطة الفضائية"، مما يشير إلى أن المركبات الفضائية الأخرى سوف تقوم بمناورات حولها، ومحطة الفضاء الدولية في نهاية شهر فبراير وبداية شهر مارس.

وستستمر مهمة Ax-1 للسياحة الفضائية - أو مهمة "رائد الفضاء الخاص" كما تفضل ناسا أن تسميها - حوالي أسبوع وسيضمها المستثمر الكندي والمحسن مارك باثي ورائد الأعمال الأمريكي لاري كونور وطيار سلاح الجو الإسرائيلي السابق إيتان ستيب.

سيكمل رائد فضاء ناسا السابق مايكل لوبيز-أليجريا الطاقم، وسيحل كقائد للمهمة. وستستخدم Ax-1 صاروخ SpaceX Falcon 9 لإطلاق الطاقم إلى الفضاء، مع مركبة الفضاء Crew Dragon الموثوقة التي تنقل أفراد الطاقم الأربعة من وإلى محطة الفضاء الدولية. ويقال إن Pathy و Connor و Stibbe يدفعون حوالي 55 مليون دولار لكل رحلة سياحة فضائية ، حيث سيعملون خلالها في مشاريع بحثية وخيرية من المحتمل أن تشمل أنشطة مختلفة متعلقة بالصحة.

والمهمة هي جزء من خطط ناسا ونظيرتها الروسية ، روسكوزموس ، لتسويق محطة الفضاء الدولية في محاولة لجمع الأموال وفي الوقت نفسه زيادة الوصول إلى الفضاء للمواطنين، وإن كانوا أثرياء للغاية، في حين أن Ax-1 ستكون أول تجربة لناسا للإشراف على مهمة السياحة الفضائية ، فإن Roscosmos كانت تدير مثل هذه المهمات وإيقافها لسنوات.

وكانت آخر مهمة سياحية لها في ديسمبر عندما استخدمت مركبة الفضاء سويوز لنقل سائحين يابانيين إلى محطة الفضاء الدولية ، مع عودة الزوجين إلى الأرض بعد 12 يومًا في الفضاء.

وأصبح الأمريكي دينيس تيتو أول مواطن خاص يصل إلى الفضاء في عام 2001 بعد دفع 20 مليون دولار مقابل رحلة إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة فضائية سويوز.

ويمكن لـ SpaceX أيضًا توسيع رحلاتها السياحية المدارية التي ترسل رواد فضاء هواة إلى الفضاء لعدة أيام ولكنها لا ترسو في المحطة الفضائية، وتمت أول مهمة من هذا النوع في سبتمبر الماضي عندما أرسلت أربعة مواطنين إلى المدار لمدة ثلاثة أيام في مركبة فضائية Crew Dragon.