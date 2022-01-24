شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البرلمان الأوروبي يوافق على اقتراح بحظر الإعلانات المستهدفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق البرلمان الأوروبي على مسودة مجموعة من الإجراءات لمعالجة المحتوى غير القانوني، وخاصة الإعلانات الموجهة، ولضمان مساءلة منصات وسائل التواصل الاجتماعي عن خوارزمياتها وتحسين الإشراف على المحتوى.

وسيمنع القانون الشركات الكبرى للتكنولوجيا من استخدام المعلومات الحساسة للإعلان المستهدف، وسينظم "قانون الخدمات الرقمية" المنصات لتوفير مساحة أكثر أمانًا على الإنترنت للمستخدمين.

ويوفر القانون خيارًا أكثر شفافية ومستنيرة لمتلقي الخدمات الرقمية، بما في ذلك معلومات حول كيفية تحويل بياناتهم إلى نقود، وإذا تم رفض موافقتهم أو سحبها، فسيتم منح المستلمين خيارات أخرى للوصول إلى النظام الأساسي عبر الإنترنت، بما في ذلك "الخيارات القائمة على الإعلانات الخالية من التتبع".

وقال كريستل شالديموس، الذي يقود فريق التفاوض بالبرلمان الأوروبي، وقال شالديموس في بيان: "من واجبنا أن نتأكد من أن ما هو غير قانوني في وضع عدم الاتصال غير قانوني على الإنترنت، نحن بحاجة للتأكد من أننا نضع قواعد رقمية لصالح المستهلكين والمواطنين".

ويجب أن تضمن الأسواق عبر الإنترنت أن المستهلكين يمكنهم شراء منتجات آمنة عبر الإنترنت، مما يعزز الالتزام بتتبع المتداولين، ووفقًا لمشروع القانون، ستخضع المنصات الكبيرة جدًا على الإنترنت (VLOPs) لالتزامات محددة بسبب المخاطر الخاصة التي تشكلها فيما يتعلق بنشر كل من المحتوى غير القانوني والضار.

وقال البرلمان الأوروبي: "سيتم حظر تقنيات الاستهداف أو التضخيم التي تتضمن بيانات القاصرين بغرض عرض الإعلانات، وكذلك استهداف الأفراد على أساس فئات خاصة من البيانات التي تسمح باستهداف الفئات الضعيفة".

ويجب أن يكون متلقو الخدمات الرقمية والمنظمات التي تمثلهم قادرين على طلب التعويض عن أي أضرار ناجمة عن المنصات التي لا تحترم التزامات العناية الواجبة الخاصة بهم، وأضافت: "يجب منع المنصات على الإنترنت من استخدام تقنيات الخداع أو التنبيه للتأثير على سلوك المستخدمين من خلال" الأنماط المظلمة ".