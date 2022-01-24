إيلون ماسك يستعد لزرع شرائح إلكترونية في أدمغة البشر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن شركة "نيورالينك" الناشئة للتكنولوجيا، لمؤسسها إيلون ماسك، اقتربت من البدء في إجراء سلسلة من التجارب السريرية بهدف "زرع شرائح إلكترونية في أدمغة البشر لأغراض صحية".

وأفادت الوكالة بأن الشركة تعمل حالياً على توظيف "مدير التجارب السريرية" لإجراء تجارب سريرية لجهازها على البشر.

وتسعى الشركة، التي شارك في تأسيسها الملياردير إيلون ماسك عام 2016، لزراعة "شرائح إلكترونية" في الأدمغة، ستمكّن المصابين بالشلل من استخدام الهاتف الذكي بعقولهم بشكل أسرع من أي شخص يستخدم أصابعه.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "يو إس توداي"، فإن الشركة نجحت في وقت سابق في زرع شرائح ذكاء اصطناعي دقيقة في أدمغة قرد وخنزير، وأصدرت لاحقا مقطع فيديو لقرد تم زرع الشريحة في دماغه وهو يلعب لعبة الفيديو Pong باستخدام عقله فقط.

وفي الوقت الذي تروج فيه شركة ماسك لفوائد التكنولوجيا لمساعدة الأشخاص الذين دمرهم الشلل أو الشلل النصفي، أعرب آخرون عن مخاوفهم بشأن الطبيعة الأكثر قتامة المحتملة للتكنولوجيا.