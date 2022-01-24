شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تمدد الموعد النهائى للتطبيقات بالامتثال لسياسة الشراء داخل التطبيق للشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مددت شركة آبل الموعد النهائي الذي تطالب فيه تطبيقات بالامتثال لسياسة الشراء داخل التطبيق للشركة مرة أخرى.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أنه يمكن للتطبيقات المستهدفة من خلال التمديد استخدام خيارات دفع بديلة حتى 30 يونيو المقبل.

وأوضحت آبل في منشور عبر المدونة الخاصة بها: "في عام 2020 اخترنا دعم التطبيقات والمطورين الذين يحتاجون إلى تكييف الخدمات من شخصية إلى رقمية نتيجة لوباء كوفيد 19".

وتسبب رفض الشركة المُصنّعة لهواتف "أيفون" السماح لمطوري التطبيقات بتوجيه العملاء إلى طرق دفع أخرى للدفع في استهدافها، من خلال رفع دعاوى قضائية عليها، وخضوعها لتحقيقات هيئات مكافحة الاحتكار في جميع أنحاء العالم.

وتتقاضى "أبل" عمولة تصل إلى 30% على بعض اشتراكات التطبيقات، على الرغم من أن الشركة الأمريكية خفّضت الرسوم للمطورين الأصغر حجماً خلال العام الماضي.