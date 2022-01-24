واتساب يتيح قريبًا نقل محادثاتك من Android إلى iOS

تسريبات بأن واتساب حالياً يعمل على ميزة تتيح لك ترحيل محفوظات الدردشة من Android إلى iOS ، كما أفاد WABetaInfo عبر (Android Central). ولا نستبعد ذلك حيث أن واتساب في الفترة السابقة شهد العديد والعديد من التحديثات الجديدة والمتميزة.

نقل محادثات واتساب من هاتف أندرويد إلى آيفون أو اي باد

تم رصد هذه الميزة لأول مرة في أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp 22.2.74 لنظام التشغيل iOS ، ويبدو أنها تؤكد اكتشاف WABetaInfo السابق في الإصدار التجريبي 2.21.20.11 لنظام Android. يشير كلا التحديثين إلى ميزة قد تتيح لك نقل محادثات WhatsApp من Android إلى iOS باستخدام تطبيق Move to iOS.

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شارك WABetaInfo أيضًا بضع لقطات شاشة توضح الشكل الذي قد تبدو عليه الميزة.

بناءً على الصور ، يبدو أن WhatsApp سيطلب الإذن قبل بدء عملية النقل ، ثم سيطلب منك إبقاء التطبيق مفتوحًا وهاتفك غير مقفل أثناء قيامه بترحيل محادثاتك.

بدأ WhatsApp أولاً في السماح للمستخدمين بترحيل سجلات الدردشة الخاصة بهم من iOS إلى هواتف Samsung في سبتمبر ، ثم وسع الميزة لاحقًا لدعم عمليات نقل الدردشة من iOS إلى Google Pixel وأجهزة Android 12 الأخرى. قد يؤدي السماح للمستخدمين بنقل محادثاتهم من Android إلى iOS إلى إغلاق حلقة واضحة ، ولكن يبقى من غير الواضح أي الأجهزة ستدعم الميزة المشاعة هذه، وكذلك متى (أو كيف) سيبدأ طرحها.

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