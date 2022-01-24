علوم وتكنولوجيا

واتساب يتيح قريبًا نقل محادثاتك من Android إلى iOS

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ايمن السيد 0 تبليغ

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تسريبات بأن واتساب حالياً يعمل على ميزة تتيح لك ترحيل محفوظات الدردشة من Android إلى iOS ، كما أفاد WABetaInfo عبر (Android Central). ولا نستبعد ذلك حيث أن واتساب في الفترة السابقة شهد العديد والعديد من التحديثات الجديدة والمتميزة.

واتساب يتيح قريبًا نقل محادثاتك من Android إلى iOS

نقل محادثات واتساب من هاتف أندرويد إلى آيفون أو اي باد

تم رصد هذه الميزة لأول مرة في أحدث إصدار تجريبي من WhatsApp 22.2.74 لنظام التشغيل iOS ، ويبدو أنها تؤكد اكتشاف WABetaInfo السابق في الإصدار التجريبي 2.21.20.11 لنظام Android. يشير كلا التحديثين إلى ميزة قد تتيح لك نقل محادثات WhatsApp من Android إلى iOS باستخدام تطبيق Move to iOS.

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شارك WABetaInfo أيضًا بضع لقطات شاشة توضح الشكل الذي قد تبدو عليه الميزة.

بناءً على الصور ، يبدو أن WhatsApp سيطلب الإذن قبل بدء عملية النقل ، ثم سيطلب منك إبقاء التطبيق مفتوحًا وهاتفك غير مقفل أثناء قيامه بترحيل محادثاتك.

واتساب يتيح قريبًا نقل محادثاتك من Android إلى iOS 1

بدأ WhatsApp أولاً في السماح للمستخدمين بترحيل سجلات الدردشة الخاصة بهم من iOS إلى هواتف Samsung في سبتمبر ، ثم وسع الميزة لاحقًا لدعم عمليات نقل الدردشة من iOS إلى Google Pixel وأجهزة Android 12 الأخرى. قد يؤدي السماح للمستخدمين بنقل محادثاتهم من Android إلى iOS إلى إغلاق حلقة واضحة ، ولكن يبقى من غير الواضح أي الأجهزة ستدعم الميزة المشاعة هذه، وكذلك متى (أو كيف) سيبدأ طرحها.

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المصدر الأصلي : عرفني

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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