شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 معلومات عن التجارب السريرية على البشر لشريحة دماغ إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختبر عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك شريحة Neuralink الدماغية في خنزير، وقرد، وتشير قائمة الوظائف الجديدة من الشركة إلى أنه يمكننا قريبًا رؤيتها في دماغ بشري، حيث تعين الآن الشركة مديرا للتجارب السريرية، والتي تقول، إن المرشح المناسب سيعمل مع بعض الأطباء الأكثر ابتكارًا وكبار المهندسين، بالإضافة إلى العمل مع المشاركين الأوائل في التجارب السريرية لشركة Neuralink."

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نرصد كل ما تم الإعلان عنه بشأن هذه التجارب السريرية في 7 معلومات:

1- لا يوضح إيلون ماسك متى ستبدأ التجارب، إلا أنه كشف أنها على بعد أقل من عام، مما يعني أن التجارب البشرية يمكن أن تبدأ هذا العام.

2- قال ماسك خلال مقابلة مباشرة مع الرئيس التنفيذي لصحيفة وول ستريت جورنال: "تعمل Neuralink بشكل جيد مع القرود ونحن في الواقع نجري الكثير من الاختبارات ونؤكد فقط أنها آمنة وموثوقة للغاية ويمكن إزالة جهاز Neuralink بأمان".

3- ستكون أول التجارب السريرية في البشر على الأشخاص الذين يعانون من إصابات شديدة في النخاع الشوكي مثل الشلل الرباعي.

4- كشف ماسك، "أعتقد أن لدينا فرصة لنكون قادرين على السماح لشخص لا يستطيع المشي أو استخدام ذراعيه أن يتمكن من المشي مرة أخرى، ولكن ليس بشكل طبيعي."

5- يتألف نظام Neuralink من شريحة كمبيوتر متصلة بخيوط دقيقة مرنة يتم خياطتها في الدماغ بواسطة روبوت يشبه آلة الخياطة، ويلتقط الجهاز الإشارات في الدماغ، والتي تُترجم بعد ذلك إلى عناصر تحكم في المحرك.

6- يركز ماسك بشكل أكبر على استخدام التكنولوجيا لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل التنقل على استعادة السيطرة على حياتهم، كما يريد استخدامها لدمج البشر مع الكمبيوتر.

7- ستزود هذه الخطوة الشخص العادي بذكاء بشري خارق يربط دماغه بالسحابة حيث يمكن تخزين الذكريات وتبادل الأفكار والحصول على الخبرات.