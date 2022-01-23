قريباً.. زرع شرائح “نيورالينك” في أدمغة البشر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

يبدو أن مخطط إيلون ماسك لزرع شرائح في أدمغة البشر أبح قاب قوسين أو أدنى، حيث تستعد شركة نيورالينك الناشئة للتكنولوجيا، لإطلاق سلسلة من التجارب السريرية بهدف زرع شرائح إلكترونية في أدمغة البشر لأغراض صحية.

والشركة التي شارك في تأسيسها الملياردير إيلون ماسك عام 2016، تعهدت بأن تقنية “شرائح إلكترونية” تعمل على زرعها في الأدمغة، ستمكّن المصاب بالشلل من استخدام الهاتف الذكي بعقولهم بشكل أسرع من أي شخص يستخدم أصابعه.

شريحة نيورالينك

ورغم أن ماسك تسرع في وعوده قائلا في عام 2019 إنه يتوقع زرع الجهاز في جمجمة بشرية بحلول عام 2020، إلا أن الأمر يبدو قريبا هذه المرة.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن شركة نيورالينك تعمل حاليا على توظيف “مدير التجارب السريرية” لإجراء تجارب سريرية لجهازها على البشر.

وكانت نيورالينك قد نجحت بالفعل في زرع شرائح ذكاء اصطناعي دقيقة في أدمغة قرد وخنزير، وأصدرت لاحقا مقطع فيديو لقرد تم زرع الشريحة في دماغه وهو يلعب لعبة الفيديو Pong باستخدام عقله فقط.

وحسب إيلون ماسك فإن الشريحة ستكون مزروع بالجمجمة وتشحن لاسلكيًا ، بحيث يشعر الشخص بأنه طبيعي تمامًا.

أدمغة البشر

وقال ماسك ، وهو أغنى شخص في العالم، الشهر الماضي إنه متفائل بأن التقنية يمكن أن تسمح للأشخاص المصابين بشلل رباعي بالمشي.

وأضاف في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين في وول ستريت جورنال: “نأمل أن ننجه في هذا مع البشر لأول مرة”.

وتابع: “سيكونون أشخاصًا يعانون من إصابات شديدة في النخاع الشوكي مثل الشلل الرباعي والشلل الرباعي، وفي العام المقبل ننتظر موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية”.

وأضاف: “أعتقد أن لدينا فرصة مع نيورالينك لاستعادة وظائف الجسم بالكامل لشخص يعاني من إصابة في الحبل الشوكي. تعمل تقنية نيورالينك بشكل جيد مع القرود ، ونحن في الواقع نجري الكثير من الاختبارات ونؤكد فقط أنها آمنة وموثوقة للغاية ويمكن إزالة جهاز نيورالينك بأمان “.