شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تختبر خاصية تتيح لصناع المحتوى الحصول على مقابل مادى من المشاهدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» اختبار خاصية جديدة تتيح لصناع المحتوى على المنصة السماح لمتابعيهم بالوصول الحصري إلى المحتوى الذي يقدمونه مقابل اشتراك يدفعه هؤلاء المتابعون وفقا للبيان الإماراتية.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن "إنستجرام" ستتيح هذه الخاصية في الفترة التجريبية لعشرة صناع محتوى فقط بينهم لاعب كرة السلة سيدونا برنس وعارضة الأزياء كيلسي كوك والممثل آلان شيكين شو ولاعبة الجمباز الأوليمبية جوردن تشايلز .

ويمكن تحديد اشتراك شهري مقابل الوصول إلى المحتوى المطلوب يتراوح بين 99 سنتا إلى 99 دولارا.

ومن ناحيته، قال بوني ميشيل المرشد الروحي وأحد صناع المحتوى المعروفين على "إنستجرام": إن "وجود خدمة الاشتراك على إنستجرام تجعل من الممكن إقامة علاقة أكثر حميمية مع متابعيني وجمهوري... أنا متحمس جدًا لرعاية هذه الروابط وإحداث تأثير دائم يساعد في الحفاظ على استدامة عملي".

وتعتزم منصة "إنستجرام" الحصول على آراء مطوري المحتوى والمتابعين الذين استخدموا الخاصية الجديدة بشأنها قبل اتخاذ قرار نهائي بتوفيرها على نطاق أوسع فيما بعد.