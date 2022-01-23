شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تشكل مجموعة أقمار ستارلينك تهديدات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف مجموعة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية إلى توفير إنترنت منخفض التكلفة إلى المواقع البعيدة، ولكنها تنتج بعض الآثار الجانبية المزعجة.

فيما يلي أكبر المشكلات التي تطرحها شبكة SpaceX ، بدءًا من إفساد المشاهدات إلى إتلاف طبقة الأوزون.

التسبب في تهديدات الاصطدام

أطلقت شركة SpaceX مؤخرًا القمر الصناعي Starlink رقم 2000 في المدار.

أثار العدد الهائل من هذه الأجهزة مخاوف من الاصطدام بأجسام أخرى في الفضاء.

أثارت هذه القضية ضجة في الصين بعد أن ورد أن محطة الفضاء تيانجونج قد تعرضت لحادثتين شبه معدمتين تتعلقان بالأقمار الصناعية.

وقالت بكين في وثيقة قُدمت إلى مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي: "لأسباب تتعلق بالسلامة ، نفذت محطة الفضاء الصينية نظامًا وقائيًا لتفادي الاصطدام"، ورددت منظمات أخرى صدى هذه المخاوف.

في أغسطس 2021 أخبر خبير رائد في الحطام الفضائي موقع ProfoundSpace أن أقمار ستارلينك الصناعية تشارك في حوالي 50% من المواجهات القريبة بين مركبتين فضائيتين.

رفض ماسك الادعاءات بأن الأقمار الصناعية تشغل مساحة كبيرة.

وفقا لتقرير موقع TheNextWeb، فإن Starlink تسببت في تلوث ضوئي كبير.

يخشى العلماء أيضًا من أن الأقمار الصناعية ستضيف خردة فضائية ومواد كيميائية إلى الغلاف الجوي.

يمكن للأجسام الضخمة أن تغير كيمياء الغلاف الجوي العلوي. قضية أخرى تتعلق بحرق الألومنيوم من الأقمار الصناعية الميتة.

ونقل موقع ProfoundSpace الخاص بأخبار العلماء في يونيو الماضي أن هذا قد يكون له آثار جانبية غير مستكشفة على طبقة الأوزون.

وتمتلك شركة سبيس إكس الآن أكثر من نصف الأقمار الصناعية النشطة التي تدور حول الأرض وهي أقمار سبيس إكس.

وفقًا لعمليات المحاكاة التي أجراها فريق من علماء الفيزياء الفلكية الكنديين ، فإن واحدًا من كل 15 مصدرًا للضوء المرئي في سماء الليل سيكون قريبًا من الأقمار الصناعية.

عملت SpaceX على تقليل انعكاس القمر الصناعي ، لكن علماء الفلك يقولون إنها لا تزال ساطعة للغاية.

يخشى علماء الفلك من أن الأقمار الصناعية قد تجعل من الصعب رصد الكويكبات بالقرب من الأرض.

أحد مخاوفهم هو العدد الهائل من الأجهزة. يتضمن الآخر خطوط الضوء التي تنتجها، والتي يمكن أن تعطل الملاحظات التي تلتقطها التلسكوبات.