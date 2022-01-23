شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية جديدة لإطالة عمر البطاريات المستعملة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت شركة "اكسل اكس" المتخصصة في مجال التطوير والبحث في تقنيات فحص وصيانة البطاريات، خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة ضمن فعاليات «Innovate» التي تشرف على تنظيمها مدينة مصدر، أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية التي توصلت إليها في إطالة عمر البطاريات المستعملة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، غسان الأسعد، أن المشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة تضمن إطلاق تكنولوجيا جديدة من الإمارات تماشياً مع الاهتمام المتنامي الذي توليه الدولة لرعاية الريادة ورواد الأعمال وخصوصاً في مجالات الطاقة النظيفة وحماية البيئة لمستقبل مستدام.

وقال الأسعد: نشعر بالفخر والسعادة لما تقدمه شركتنا من حلول وتقنيات فريدة من نوعها على الصعيد العالمي وبجهود كوادر الشركة من مهندسين أردنيين وعرب أسهمت في تطوير هذه التكنولوجيا بالتعاون مع شركائنا في اليابان، وبالشكل الذي سيعود بالمنفعة على الأسواق المحلية والعديد من الأسواق العالمية التي سنعمل خلالها في المستقبل القريب.

وخلال المعرض الذي امتد على مدار ثلاثة أيام، شارك الدكتور علي الزيود، رئيس التطوير والبحث الهندسي في شركة "اكسل اكس" ضمن جلسة حوارية متخصصة لمناقشة الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة تحدث خلالها عن دور الشركة ومن خلال التكنولوجيا المستخدمة بزيادة دورة حياة البطارية عبر تقنيات يابانية تم تطويرها بجهود يابانية وأردنية لاستدامة البطارية بيئياً ومالياً للمستخدم النهائي.

وتحدث في هذه الجلسة الحوارية عن أهمية دعم الابتكار في المنطقة لوجود عقول شابة تستطيع التطوير في قطاعات متعددة منها قطاع الطاقة النظيفة، حيث تم إلقاء الضوء على تجربة اكسل اكس في تجميع فريق بحثي من المنطقة استطاع إيجاد حلول لمشكلة متفاقمة بيئياً، وهي البطاريات المستعملة، والتي يتم استبدالها حال ضعفها بأخرى جديدة، وهذا يؤدي لمشكلة بيئية قد تتفاقم في المستقبل، حيث يتوقع أن تصل كمية النفايات من جراء البطاريات المستعملة إلى أكثر من 116 مليون طن بحلول عام 2030، وما ينتج عنها من تأثيرات ضارة ومشاكل بيئية على مصادر المياه والتربة.