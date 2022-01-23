شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. لعبة Dragon Age 4 لن يتم إطلاقها فى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن لعبة Dragon Age 4 لم تصل قبل العام المقبل، فيما صرح كل من المسرب الشهير توم هندرسون والصحفي جيف جروب في GamesBeat في تقارير مؤكدة أن Dragon Age 4 لا يزال بعيدًا ، حيث صرح هندرسون أنه وفقًا لمصادره، "لا توجد فرصة" لإطلاق BioWare's Dragon Age 4 هذا العام .

وبالمثل، ذكر Grubb سابقًا أن "مصادرهم المألوفة بمغامرة لعب الأدوار الخيالية تؤكد أن اللعبة في طريقها للإصدار في عام 2023"، لذلك قد لا نسمع أي شيء جديد عن اللعبة حتى وقت لاحق من هذا العام، وربما خلال E3 أو مهرجان الألعاب الصيفية أو جوائز اللعبة.

للتأكد من أن EA لديها بالفعل إصدارًا ضخمًا للتطلع إلى هذا العام، بالإضافة إلى التغذية الهزيلة للمحتوى في Battlefield 2042 ، فإن لعبة Criterion's Need for Speed ​​التالية ستملأ الفراغ الذي تركه Dragon Age 4.

هذا وفقًا لتوم هندرسون، مرة أخرى، الذي ذكر أن "EA تتوقع إطلاق Need for Speed ​​من Criterion Games في سبتمبر / أكتوبر 2022." أفاد Henderson أيضًا أن تطوير هذه اللعبة قد توقف مؤقتًا في صيف عام 2021، بسبب حاجة Criterion Games إلى المساعدة في تطوير Battlefield 2042.