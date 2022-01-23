شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بخطوات بسيطة.. تخلص من "إدمان" الهاتف المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صممت الهواتف الذكية والتطبيقات المرتبطة بها بحيث تبقي مستخدميها في حالة ارتباط تام بها، إلا أنه يمكن التخلص من "إدمانها" بتعديلات بسيطة على إعدادات الأجهزة، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.

وتعمل الهواتف على تتبع مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدم بالتحديق في شاشته، بالإضافة إلى الزمن المستغرق على التطبيقات.

وتكمن أولى خطوات التخلص من "إدمان الهواتف" بمعرفة الوقت الذي تقضيه على جهازك، الذي تستطيع اكتشافه بالذهاب إلى قائمة "الإعدادات" ومن ثم اختيار "الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية"، بالنسبة للهواتف العاملة بنظام التشغيل "آندرويد".

أما بالنسبة لمستخدمي هواتف "آيفون"، فيجب عليهم فتح قائمة "الإعدادات"، ومن ثم "وقت الشاشة"، وبعدها "مشاهدة كافة النشاطات".

سيظهر رسم بياني عن نشاط المستخدم على الهاتف، ومتوسط الوقت اليومي الذي يقضى على التطبيقات، والمرات التي فتح بها الهاتف.

التضييق على الهواتف إلا أن شركة "أبل" وضعت في هواتف "آيفون" ميزة من شأنها وضع قيود على استخدام الجهاز إلا عند الضرورة، ويمكن تفعيل هذه الميزة باتباع التالي:

- من قائمة "الإعدادات" اختر "زمن الشاشة"، ومن ثم "تفعيل زمن الشاشة".

- اختر "متابعة" وانقر "هاتفي".

- اضغط على "إيقاف" أو Downtime، ومن ثم "تخطيط"، ليتاح خيار انتقاء الزمن المراد.

- يمكن اختيار "كل يوم" أو "تعديل الأيام"، وضبط أوقات البدء والإغلاق. وبفضل تفعيل هذه الميزة، ستتوفر فقط المكالمات والرسائل والتطبيقات التي تختار السماح بها أثناء فترة التوقف.

أما بالنسبة لمستخدمي هواتف "آندرويد" فيمكنهم القيام بذات الشيء وفق الخطوات الآتية:

- اتجه لقائمة "إعدادات"، ومن ثم "الرفاهية الرقمية والرقابة الأبوية"، وانقر الرسم.

- اختر بعدها "اختر مؤقتا"، وحدد الزمن الذي تريده على أي تطبيق، ومن ثم انقر "ضبط".

ويستطيع المستخدم أيضا الحد من "الإشعارات" للتطبيقات باتباع الآتي: - "إعدادات" ومن ثم "إشعارات" وبعدها "إعدادات التطبيق".

- تحت قائمة "الأحدث" ستظهر التطبيقات التي أرسلت "إشعارات".

- انقر "جميع التطبيقات" لمشاهدة كل البرامج. - قم باختيار التطبيقات التي تود ألا يصلك "إشعارات" منها، وحدد "إيقاف".