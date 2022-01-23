شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تبحث صنع جهاز Chromecast اخر باستخدام Google TV والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميل Google إلى إصدار طرز Chromecast الجديدة بشكل مقتصد ولكنها قد تكون أكثر عدوانية مع طراز Google TV، وتزعم مصادر 9to5Google أن الشركة تعمل بالفعل على تطوير جهاز Chromecast جديد باستخدام Google TV.

وأفادت التقارير أن التوثيق والتجسس قد كشف عن الاسم الرمزي "Boreal"، بينما أدرك 9to5 أن مركز وسائط Android TV سيتم إطلاقه لاحقًا فى عام 2022. ولا يذكر التسريب المزعوم المواصفات، على الرغم من أن قوة المعالجة الأحدث مع دعم الفيديو الأوسع قد تكون ضرورية، وسمع XDA وآخرون أن Android TV سيتطلب دعم تنسيق فيديو AV1 بعد 31 مارس، وهذا غائب بشكل واضح في Chromecast الحالي مع Google TV، وقد تستغل الشركة أيضًا الفرصة لمعالجة الشكاوى الشائعة، مثل التخزين المتواضع.

بشرط أن يكون التسرب دقيقًا، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان هذا هو بديل مباشر لجهاز Chromecast الحالي أم لا، وبالنظر إلى أن جهاز Chromecast الحالي يدعم بالفعل 4K HDR، يبدو أن البديل هو الأرجح، ومن الواضح أن أي تغييرات ستكون جوهرية بما يكفي لتبرير اسم مستعار داخلي جديد ولا تقوم Google عادةً بتوزيع أسماء المراجعات الطفيفة.

من الجدير بالذكر، أن جوجل كروم كاست chromecast عبارة عن جهاز يمكنك استخدامه لإرسال المحتوى أو الوسائط من جهاز لعرضه على جهاز آخر ومن السهل معرفة كيفية إعداده واستخدامه وهو من أجهزة التلفزيون الخاص بك ويتصل بمنفذ HDMI الخاص بالتلفزيون لإضافة وظائف ذكية إلى التلفزيون