كل ما تحتاج لمعرفته عن قطع NFT باهظة الثمن

اهتم العالم بالثراء السريع عبر الإنترنت منذ ظهوره لأول مرة منذ عقود، وقد ازداد هذا الحلم واقعية عندما تضخمت أسعار العملات الرقمية وتحديدًا بيتكوين التي أصبحت تساوي آلاف الدولارات، ولا تختلف قطع NFT الفنية كثيرًا عن العملات الرقمية والجنون الخاص بها، ولكن الفارق الرئيسي هو أنك تحصل على قطعة فنية خاصة بك لا يمكن استبدالها ولا يمتلكها أي مستخدم آخر غيرك، وذلك مثل اقتناء لوحة الموناليزا كمثال.

ونحاول في هذا المقال أن نبسط لكم مفهوم قطع NFT الغير قابلة للاسترداد وكيف يمكنك الحصول عليها وأهميتها في عالم الفن والتقدم الرقمي حول العالم.

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ماهي قطع NFT ؟

تعتبر كلمة NFT اختصارًا لجملة Non fungible Tokens، ويعني هذا القطع أو العملات الغير قابلة للاسترداد أو الاستبدال، وهي مرتبطة بشكل رئيسي بخوادم عملات Etherem حول العالم، وذلك على الرغم من كونها مرتبطة بتقينة البلوك تشين وجميع العملات الرقمية.

ويعتبر الاختلاف الرئيسي بينها وبين العملات الرقمية المعتادة أنك تستطيع استبدال العملات الرقمية المعتادة بعملات رقمية أخرى مثلها بعكس قطع NFT التي لا يمكنك استبدالها بقطعة أخرى مشابهة لها، وذلك لأنه لا توجد أكثر من نسخة من قطعة NFT الواحدة.

ويعني ذلك أنك تستطيع استبدال عملة بت كوين بعملة أخرى مماثلة لها في القيمة وكل شيء، حيث يمكن لأكثر من فرد أمتلاك قطع البيتكوين، ولكن عندما يتعلق الأمر ب NFT، فإنك لا تستطيع استبدالها بقطعة أخرى مماثلة لها في التصميم أو القيمة، ولكن يمكنك استبدالها بقطعة NFT أخرى بتصميم آخر رقمية أخرى مختلفة.

وللتبسيط فإن هذا يشبه امتلاك لوحة الموناليزا التي يمكنك استبدالها بلوحة أصلية أخرى، ولكن لا يمكنك استبدالها بلوحة موناليزا أخرى مشابهة لها وأصلية، لأنه لا توجد إلا لوحة موناليزا واحدة فقط في العالم بأكمله.

كيف تعمل رموز NFT ؟

بشكل بسيط، فإن قطع NFT مرتبطة بخوادم بلوك تشين حول العالم وتحديدًا عملة إيثريوم الشهيرة، كما يمكنك استبدال هذه القطع بعملات رقمية عبر بيعها مثل العملات المعتادة.

هل هناك قيود حول تصميم قطع NFT أو نوعها؟

بشكل عام لا يوجد أي قيود حول هذه القطع، حيث يمكن أن تكون أي شيء بدايةً من لوحات فنية وتصميمات رقمية وصولًا إلى ملفات الصوت والتغريدات والرسائل وغيرها، وقد قام أحد المستخدمين ببيع الرسالة الرقمية الأولى التي تم إرسالها كما قام بعض المؤديين ببيع أصواتهم وأعمالهم الفنية كقطع NFT.

فوائد NFT واستخدامها

تمثل قطع NFT القطع الفنية في عالمنا الحقيقي والتي يرغب بعض المستخدمين والهواة بجمعها والتباهي بها، وذلك يعني أنها لا تمثل أي فوائد أو استخدامات حقيقية إلا في كونك تمتلكها ويمكنك التباهي بها في المجتمعات المغلقة ووسط أثرياء العالم، كما أ٫ هذه القطع لا يمكن سرقتها أو نسخها، حيث تظل ملكية القطعة الرئيسية أو الحقيقية ملكًا لشخص واحد فقط هو الذي قام بدفع الملايين لإقتنائها والحصول عليها.

ويمكن أن تكون فائدة هذه القطع الحقيقية للفنانين والمستخدمين المشهورين، حيث يمكنهم بيع أعمالهم عبر الإنترنت كقطع NFT وجني الكثير من الأموال منها بسهولة، مثلما يحلم أي فنان أو رسام ببيع أعماله الفنية والكسب من وراها بشكل مادي ملموس وحقيقي.

وتمتلك قطع NFT سجلًا للامتلاك بطريقة تشبه امتلاك العملات الرقمية، حيث لا يمكن سرقتها لأنها تكون مسجلة في خوادم بلوك تشين حول العالم لمستخدم واحد فقط وهو المالك الحقيقي لهذه القطعة دون أي مالك أو مستخدم آخر.

علاقة تقنية NFT بالألعاب

بدأت الكثير من الشركات بتطوير ودمج تقنيات NFT داخل ألعابها، وذلك إما عبر بيع قطع نادرة داخل اللعبة مثل الأسلحة كقطع NFT لا يمكن إمتلاكها إلا مرة واحدة، أو بيع قطع الأرض داخل هذه اللعبة باستخدام هذه التقنية، وهذا ما تحاول الكثير من الشركات القيام به استعدادًا لاهتمام العالم بتقنيات MetaVerse المختلفة والتي أعلنت فيسبوك أنها مهتمة بها وأنها ستقدم عالمها الافتراضي الخاص قريبًا.

متاجر NFT

يمكنك العثور على قطع nFT النادرة وبيعها وشرائها عبر المتاجر الخاصة بها، وتوجد الكثير من هذه المتاجر حول الإنترنت مثل متجر OpenSea أو Rarible و Grimes’ Choice وغيرها من المتاجر، كما أن قطع NFT الخاصة بالألعاب يتم بيعها حصريًا داخل عوالم الألعاب الخاصة بها.

لذلك إن كنت فنانًا رقميًا، فإنك تستطيع الاستفادة وكسب الكثير من الأموال عبر رسم وتصميم قطع NFT وبيعها في المتاجر الخاصة بها والتخلي عن ملكية هذه القطع لصالح أحد المستخدمين الذين يجمعونها ويفضلون جمعها.