شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انخفاض عملة بتكوين 4% إلى مستوى 35000 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت عملة البيتكوين بنحو 4% خلال اليوم، وتحوم حول المستوى 35000 دولار، وبتحوين أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، وصلت إلى حوالي نصف ذروتها البالغة 69000 دولار في نوفمبر.

كانت قد انخفضت عند 35.049 دولارًا، ثم واصلت انخفاضا إلى 34000 دولار وفقا لما نقله موقع yahoo finance عن رويترز.

وشهدت العملة تقلبات حادة في الأسعار وتضررت مع انخفاض الرغبة في المخاطرة بسبب مخاوف التضخم وتوقع وتيرة أكثر عدوانية لرفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتراجعت الأصول الخطرة الأخرى مع انخفاض الأسهم يوم الجمعة، سجل مؤشرا S&P 500 و Nasdaq أكبر انخفاض أسبوعي لهما بالنسبة المئوية منذ بداية الوباء في مارس 2020.

في مذكرة بحثية يوم الجمعة الماضية، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق للأمريكتين في OANDA، إن عملة البيتكوين كانت تتراجع لأن "متداولي العملات المشفرة يزيلون المخاطر في الأسهم" وقبل اجتماع السياسة الفيدرالية الأسبوع المقبل.

وكتب مويا يوم الجمعة: "تظل عملة البيتكوين في منطقة الخطر وإذا تم كسر 37000 دولار، فلن يكون هناك الكثير من الدعم حتى مستوى 30 ألف دولار".

وانخفضت عملة إيثر المرتبطة بشبكة بلوكتشين من الإيثريوم بنسبة 6.7% لتصل إلى 2396 دولارًا يوم السبت الماضى.