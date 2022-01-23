شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok تختبر تحديثًا سيسمح للمبدعين بكسب المال من خلال ميزة الاشتراك المدفوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Tiktok على ميزة الاشتراكات المدفوعة لمنشئيها والتي ستمكنهم من كسب المال من خلال مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بهم على المنصة، فيما لم تشارك الشركة بعد تفاصيل حول الوقت الذي يمكننا فيه توقع طرح التحديث الجديد أو المبلغ الذي سيتمكن منشئو المحتوى من تحصيله، لكن التقرير في The Verge قال إن المبدعين على المنصة سيكونون قادرين على كسب المال من خلال المحتوى.

ويختبر عملاق التكنولوجيا حاليًا التحديث في الولايات المتحدة مع منشئي محتوى محددين،ويبدو أن المنافسة بين Instagram و TikTok متقاربة حيث ورد أن السابق يعمل على تحديث مماثل.

ويأتي تأكيد TikTok على الاشتراك المدفوع بعد أيام من صدور تقرير بخصوص انستجرام، وقال إن منصة مشاركة الصور المملوكة لشركة Meta تختبر دعمًا من شأنه أن يسمح للمبدعين على المنصة بكسب المال عبر المتابعين المدفوعين.

وقال التقرير إن Instagram سيسمح قريبًا للمتابعين بالاشتراك في منشئي المحتوى المفضلين لديهم على المنصة بخطة رسوم شهرية لجميع المحتويات الحصرية مثل Reels وLives and Stories.

وبالعودة إلى TikTok، إذا تم اعتماد هذه الميزة الجديدة ، فستكون هذه أحدث خطوة من خلال منصة مشاركة الفيديو القصيرة لمساعدة منشئيها على تحقيق الدخل من محتواهم، وكانت الاشتراكات "مفهومًا قيد الاختبار"، وأنه كان "يفكر دائمًا في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء تجربة TikTok"، حسبما ذكرت صحيفة Verge نقلاً عن المتحدث زاكاري كايزر.

وكان قد قدم في وقت سابق Creator Next مع أدوات تحقيق الدخل، وطرح ميزة البقشيش الخاصة به لمنشئي المحتوى المؤهلين في ديسمبر، بعد اختباره مع مجموعة أصغر، وفقًا للتقرير.