شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تسحب شروط التحقق من المتسوقين فى مجال التعليم بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت Apple في مطالبة الطلاب والمدرسين فى الولايات المتحدة التحقق من هويتهم خلال خدمة المصادقة UNiDAYS قبل أن يتمكنوا من الاستفادة من أسعار التعليم المخفضة للشركة، وأغلقت هذه الخطوة ثغرة طويلة الأمد سمحت لأى شخص تقريبًا بتوفير المال على جهاز Apple طالما لم يتم القبض عليهم في فحص عشوائى، وفقا لتقرير engadged .

ومع ذلك، بعد أيام قليلة من تنفيذ هذا المطلب، قامت Apple بإزالته بنفس السرعة، وأصبح يمكنك مرة أخرى شراء أجهزة Mac و iPad ومنتجات Apple الأخرى المخفضة من الولايات المتحدة من موقع التعليم دون الحاجة إلى التحقق من أنك طالب أو مدرس حاليًا، ويشير المنفذ إلى أن الشركة ربما تكون قد أجرت التغيير بعد أن اشتكى بعض المعلمين وموظفي المدرسة من أنهم لا يستطيعون التحقق من حالتهم من خلال UNiDAYS بشكل صحيح، وبالتالي لا يمكنهم الحصول على خصم على منتج أرادوا شرائه.

وليس من الواضح ما إذا كانت Apple تخطط لإعادة تنفيذ المطلب بمجرد فرز أى مشكلات محتملة في النظام على مدار سنوات، واستخدمت Apple برنامج UNiDAYS في العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة، لضمان حصولهم على هذه الخصومات التعليمية فقط.