شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطالب برفض معظم دعاوى مكافحة الاحتكار فى تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت جوجل التابعة لشركة Alphabet Inc من قاضٍ فيدرالي مؤخرا رفض غالبية دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها تكساس وولايات أخرى اتهمت شركة البحث العملاقة بإساءة استخدام سيطرتها على سوق الإعلانات عبر الإنترنت.

وقالت جوجل في ملف المحكمة أن الولايات فشلت في إظهار أنها عملت بشكل غير قانوني مع فيس بوك، الآن Meta ، لمواجهة "المزايدة الرأسية"، وهي تقنية طورها الناشرون لكسب المزيد من الأموال من الإعلانات الموضوعة على مواقعهم على الإنترنت، فيسبوك ليس مدعى عليه في الدعوى.

وزعمت الولايات أيضًا أن جوجل استخدمت ثلاثة برامج على الأقل للتلاعب بمزادات الإعلانات لإجبار المعلنين والناشرين على استخدام أدوات جوجل، وردت جوجل بأن الدول لديها "مجموعة من المظالم" ولكن ليس لديها دليل على ارتكاب مخالفات. في بعض المزاعم ، جادلت جوجل بأن الولايات انتظرت وقتًا طويلاً لرفع الدعوى.

وقالت الشركة في بيان: "إنهم ينتقدون جوجل لعدم تصميم منتجاتها لتناسب احتياجات منافسيها بشكل أفضل ولإدخال تحسينات على تلك المنتجات التي تترك منافسيها بعيدًا جدًا عن الركب. إنهم يرون أن" الحل "لنجاح جوجل يعيق جوجل" حفظه.

وطلبت جوجل رفض أربع من التهم الست مع التحيز، مما يعني أنه لا يمكن إعادتها إلى نفس المحكمة، وقال المدعي العام في تكساس كين باكستون إنهم سيواصلون القتال.

وقال في بيان: "الشركة التي كان شعارها ذات يوم" لا تكن شريراً "تطلب الآن من العالم أن يفحص انتهاكاتها الاحتكارية الفاضحة وأن لا يرى شرًا ولا تسمع شرًا ولا تتحدث عن شر".

وتضمنت الدعوى القضائية في تكساس دعوتين أخريين تستندان إلى قانون الولاية وتم رفعهما ضد جوجل وتم إيقافهما في سبتمبر. عملاق البحث لم يطلب طردهم يوم الجمعة ولكن ربما في المستقبل.

الدعوى القضائية هي جزء من قائمة طويلة من تحقيقات مكافحة الاحتكار والدعاوى القضائية الفيدرالية والخاصة بالولاية ضد منصات Big Tech.