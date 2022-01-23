شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تعرف إذا استخدم تطبيق كاميرا أو ميكروفون هاتفك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر
وتعني نقطة الضوء الأخضر على أيفون أن التطبيق يستخدم الكاميرا أو الكاميرا والميكروفون في نفس الوقت، فعلى سبيل المثال، إذا فتحت انستجرام واستخدمت ميزة Stories لإنشاء مقطع فيديو بصوت، فسيظهر الضوء الأخضر للإشارة إلى أن التطبيق يستخدم الكاميرا والميكروفون الخاصين بهاتف أيفون، كما سيظهر عند إجراء مكالمة FaceTime.
كيف تعرف التطبيق الذي يستخدم كاميرا أو ميكروفون أيفون
تسهل أبل معرفة التطبيق الذي يستخدم ميكروفون أو كاميرا أيفون، فعندما تظهر نقطة خضراء أو برتقالية، ما عليك سوى التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى للشاشة للوصول إلى مركز التحكم، وفي الجزء العلوي، سيظهر اسم التطبيق، بالإضافة إلى ما إذا كان يستخدم كاميرا الهاتف أو الميكروفون.
وتعد هذه التنبيهات باللون الأخضر والبرتقالى مهمة، لأنها تنبه المستخدمين إذا كانت تطبيقات الطرف الثالث تستخدم الميكروفون أو الكاميرا الخاصة بهم دون موافقة.
إذا وجدت أن أحد التطبيقات يقوم بالوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا دون مطالبة، فيجب حذفه والإبلاغ عنه.