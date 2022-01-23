شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيش الصينى يطور روبوتًا ضخمًا يحمل 352 رطلاً ويركض بسرعة 6 ميل فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور علماء صينيون روبوت على شكل ثور آلي ضخم قوي بما يكفي لحمل ما يصل إلى 352 رطلاً، وقادرًا على الركض بسرعة تصل إلى 6 أميال في الساعة، ويمكن للروبوت التعامل مع جميع أنواع الطرق والظروف الجوية، وعند نشره، سينضم إلى جنود من الجيش الصيني في مهام لوجستية واستطلاعية عبر بيئات معقدة بما في ذلك حقول الثلج والصحاري والجبال.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستشمل المهمات العمل في المناطق الحدودية النائية، وكذلك في مناطق القتال عالية الخطورة.



روبوت الحرب يأتي الروبوت مزودًا بأجهزة استشعار متعددة، مما يمنحه درجة عالية من الوعي في بيئة ساحة المعركة، ويمشي الروبوت الصيني على أربع أرجل، وهو الأكثر قدرة على الطرق الوعرة في العالم. يبلغ ارتفاعه حوالي نصف متوسط طول الذكر البالغ، ويأتي مزودًا بمجموعة من المستشعرات التي تجعله على دراية بالتضاريس والبيئة المحيطة، فضلاً عن مستوى عالٍ من القدرة على التكيف. وهذا يشمل القدرة على صعود الدرجات، وتسلق الخنادق، وكذلك المشي عبر المنحدرات والطرق الموحلة والصحاري وحقول الجليد.



روبوت الصين هناك 12 مجموعة من وحدات المفاصل على الروبوت، مما يسمح له بالتحرك للأمام والخلف، بالإضافة إلى الدوران للمشي بشكل مائل والركض مع الحفاظ على ثباته.

روبوت

تعني المفاصل أنه على الرغم من حجمها، يمكنها أيضًا القفز والجري والانعطاف، مع الاستفادة من المستشعرات المتقدمة لتكون على دراية بمحيطها والتهديدات القادمة.

ولعل الوعي هو أكثر من مجرد عقبات في التضاريس، فهو يجمع أيضًا معلومات تكتيكية في ساحة المعركة ويعيدها إلى قادة المهمة، وتشير التقارير إلى أنه سيتم استخدامه لتوصيل الإمدادات، مثل الذخائر والطعام، عبر البيئات شديدة الخطورة على البشر.