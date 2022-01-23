شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطط لابتكار طائرة فضائية يعاد استخدامها ويمكنها الإقلاع والهبوط من مدرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة طيران عن خطط لابتكار طائرة فضاء قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل يمكنها الإقلاع والهبوط من مدرج، حيث تقول شركة Radian Aerospace، ومقرها في بلفيو بواشنطن، إن طائرتها الفضائية ستغير السفر تمامًا سواء في الفضاء أو في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سميت الطائرة باسم Radian One، وعند الانتهاء، ستكون مرحلة واحدة قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل إلى المدار، والتي يمكن إعادة استخدامها في غضون 48 ساعة.



تصور طائرة الفضاء جمعت الشركة 27.5 مليون دولار من التمويل الأولي، وعلى الرغم من عدم الكشف عن ميزانية محددة، يتوقع الخبراء أنها ستكلف أكثر من مليار دولار لتطويرها. وتدعي الشركة أنها لا تركز على سوق السياحة، ولكنها تؤكد على العمل على إيجاد طريقة لجعل البحث والتصنيع في الفضاء ورصد الأرض أسهل وأرخص. وأضافت أن التكوين الشبيه بالطائرة القابل لإعادة الاستخدام بالكامل يتطلب بنية تحتية أقل بكثير من أنظمة الإطلاق العمودية ويمكن إعادة استخدامها في غضون 48 ساعة. ستقلع مع خزانات وقود دافعة كاملة، مع صعود منخفض الجاذبية من أجل طيران طاقم آمن إلى مدار أرضي منخفض.



طائرة فضاء

كما أنه بمجرد الوصول إلى المدار، يمكن أن تتراوح المهام من مرة واحدة حول الأرض، في حوالي 90 دقيقة، إلى رحلة كاملة لمدة خمسة أيام، وعند العودة إلى الأرض بعد الرحلة إلى الفضاء، تسمح لها الأجنحة بالهبوط بسلاسة على أي مدرج يبلغ طوله 10000 قدم، وتكون جاهزًا للعودة مرة أخرى بعد يومين.

تقول الشركة إنها ستكون قادرة على تنفيذ مجموعة واسعة من الوظائف بمجرد وصولها إلى الفضاء، بما في ذلك نقل الأشخاص والبضائع الخفيفة إلى مدار أرضي منخفض.