شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tesla تعمل على تطوير سماعات الرأس ومكبرات الصوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إضافة إلى السيارات، باعت Tesla منتجات محدودة الإصدار تضمنت القمصان والسراويل القصيرة وبعض العناصر الأخرى، ومع ذلك، يبدو أن الشركة التي يقودها Elon Musk قد تعمل على منتجات صوتية مثل سماعات الرأس ومكبرات الصوت والمزيد.

فوفقًا لتقرير صادر عن The Electrek ، تقدمت Tesla بطلب لتسجيل العلامات التجارية لفئة جديدة منذ حوالي أسبوعين، ويذكر التقرير أن "تسجيل العلامات التجارية TESLA ™ يهدف إلى تغطية فئات الميكروفونات ؛ سماعات الرأس؛ سماعات الرأس؛ مشغلات الصوت الرقمية، جهاز نقل الصوت، مكبرات الصوت، وسادات الأذن لسماعات الرأس ؛ واجهات الصوت جهاز التعادل الصوتي، وأبواق لمكبرات الصوت".

ومن الممكن الآن أن تأتي أجهزة الصوت مع سيارات Tesla فقط، ومع ذلك ، فإن تسجيل علامة تجارية لشيء يمكن أن يأتي مع سياراتها الخاصة قد يكون نوعًا من المبالغة، لذلك ربما يمكن أن تغامر تسلا بالدخول في هذه الفئة بمفردها.

لكن في نفس الوقت فإن تسجيل علامة تجارية لا يعني دائمًا بالضرورة أن الشركة تنتهي بفعل شيء تحتها، تمامًا كما هو الحال مع براءات الاختراع ، يمكن أن يكون لمفهوم أو استخدام مستقبلي أو مجرد الاحتفاظ بالفكرة حتى لا يأخذها أي شخص آخر بالفعل.

ووفقًا للتقرير ، تعمل Tesla على تعزيز أنظمة الصوت داخل سياراتها، كما عينت Tesla مؤخرًا مهندسين من فريق Amazon الذي يطور مجموعة أجهزة Echo، وليست هذه هي المرة الأولى التي ينغمس فيها تسلا في فكرة القيام بشيء ما حول الموسيقى.

وقبل بضع سنوات ، تم الإبلاغ عن أن Tesla كانت تعمل بالفعل على تطوير خدمة البث المباشر الخاصة بها، وكان هذا عندما لم يكن لدى Tesla إمكانية الوصول إلى خدمات بث الموسيقى الأخرى في الولايات المتحدة، ووفقًا للتقارير ، كانت الفكرة في المرحلة التجريبية قبل أن يؤجلها Musk.