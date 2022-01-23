شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تشارك لقطات لتوهج شمسي قوى ينطلق من الشمس للأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وكالة ناسا لقطات لتوهج قوي انطلق من الشمس للأرض، ويبدو انفجار الطاقة وكأنه وميض ساطع من الضوء في المنطقة اليمنى العلوية للنجم الهائل، والذي صنفته وكالة الفضاء الأمريكية على أنه توهج على مستوى M5.5، أو قوي بشكل معتدل، وتم إطلاق التوهج في حوالي الساعة 1:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وتم التقاطه بواسطة مرصد ديناميات الطاقة الشمسية (SDO)، الذي يراقب الشمس باستمرار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يراقب مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا الشمس بأسطول من المركبات الفضائية التي تدرس كل شيء من غلافها الجوي إلى الجسيمات والمجالات المغناطيسية في الفضاء المحيط بالأرض.



توهجات الشمس ذكرت وكالة ناسا في بيان، "التوهجات الشمسية هي دفعات قوية من الطاقة، ويمكن أن تؤثر التوهجات والانفجارات الشمسية على الاتصالات اللاسلكية، وشبكات الطاقة الكهربائية، وإشارات الملاحة، وتشكل مخاطر على المركبات الفضائية ورواد الفضاء". تعد مشاعل الفئة M ثاني أعلى نوع خلف مشاعل الفئة X، والتي يمكن أن تصل إلى X20، مما يمثل حدثًا شديدًا للوهج الشمسي.



التوهج الشمسى

يحدث الطقس الفضائي المتطرف، أو العواصف الشمسية، عندما تطلق الشمس بلازما شديدة السخونة على شكل توهجات ورياح شمسية.

وعلى الرغم من أن معظم العواصف الشمسية عادة ما تكون غير ضارة، إلا أن عاصفة كبيرة بما يكفي تضرب الأرض يمكن أن يكون لها آثار كارثية.

إذا ضربت عاصفة شمسية شديدة عالمنا الحديث، فستتسبب في أضرار بمليارات الدولارات وتعطل شبكات الكهرباء في جميع أنحاء العالم.