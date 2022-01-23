شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تواجه شكوى رسمية بشأن طرد عامل بأحد مستودعاتها فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المجلس الوطنى لعلاقات العمل لإصدار شكوى ضد أمازون تزعم أن الشركة فصلت عاملاً بشكل غير قانوني في أحد مستودعاتها في نيويورك، ما لم تقم الشركة بتسوية القضية أولاً، يدور الخلاف حول ما إذا كانت دايكان سميث، وهى منظمة مع اتحاد عمال أمازون (ALU) الذى تم تشكيله حديثًا، قد طُردت بسبب محاولتها التنظيم.

وأكدت المتحدثة باسم NLRB كايلا بلاادو، أن المديرة الإقليمية للوكالة كاثي درو كينج حددت مزاعم اتحاد ALU بأن سميث تم طرده بشكل غير قانوني وستصدر شكوى إذا لم يتم تسوية القضية. وقال بلادو: "الشكوى ستدعي التسريح بسبب النقابات وغيرها من الأنشطة من بين مزاعم أخرى" وفقا لما نقله موقع The verege.

تنتظر ALU جلسة استماع بشأن التماسها لإجراء انتخابات نقابية في أربعة من مستودعات أمازون في جزيرة ستاتن. كان سميث عاملاً في أحد مستودعات جزيرة ستاتن ، وقد غردت وحدة ALU أنه منذ طرده ، أصبح سميث بلا مأوى.

يتمتع NLRB بسلطة إعادة العمال الذين تم فصلهم من العمل بسبب التنظيم ، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيفعل ذلك فى هذه الحالة.

أمرت NLRB أمازون بإعادة انتخابات النقابة في مستودعاتها في بيسيمر، ألاباما، بعد أن وجدت الشركة تدخلت في الانتخابات الأولى في أبريل 2021. هذه الإعادة، التي سيتم تنفيذها عن طريق البريد والإشراف عليها من قبل NLRB، تبدأ في 4 فبراير.