شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنفى ادعاءات التواطؤ مع فيسبوك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت جوجل طلبًا لرفض شكوى مكافحة الاحتكار التي تم تقديمها الأسبوع الماضى، والتي تزعم أنها تواطأت مع فيسبوك للتلاعب بأسواق الإعلانات الآلية. تجادل جوجل فى الاقتراح بأن "شكوى المدعين بالولاية - التي حظيت بالترحيب من قبل حفنة من منافسى جوجل الذين فشلوا في الاستثمار بشكل صحيح أو التنافس بنجاح أو الابتكار - قد تخدم المصالح الضيقة لهؤلاء المنافسين" ، ولكنها تهدد أيضًا خنق الديناميكية التي تدفع جوجل والشركات الأخرى لتقديم المنتجات التي تعتمد عليها الشركات والمستهلكون ".

تم رفع دعوى مكافحة الاحتكار في نوفمبر ،قادها المدعي العام في تكساس كين باكستون الذى كشف عن المزيد من الادعاءات من خلال سلسلة من الشكاوى المنقحة. قدمت الشكوى المقدمة الأسبوع الماضي تفاصيل محددة بشكل خاص حول تواطؤ جوجل المزعوم مع فيسبوك، بما في ذلك المشروع الملقب بـ "Jedi Blue" الذي تقول الدعوى إنه يهدف إلى الحد من ممارسات عروض رأس الإعلان وفقا لما نقله موقع The verege.

تعتمد الشكوى الجديدة على رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي تُظهر أن صفقة Jedi Blue قد تمت مراجعتها بمدخلات من الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بتشاى والرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج والمدير المالي شيريل ساندبرج.

لكن جوجل نفت أن تكون الصفقة تنطوي على أي سلوك غير تنافسي وتقول إنه تمت الموافقة عليها دون موافقة بيتشاي المباشرة.

وقال آدم كوهين، مدير السياسة الاقتصادية في Google ، في منشور مدونة مصاحبًا للرد الجديد، إن المزاعم "سخيفة " وأن جوجل لا تعتقد أنها تفي بالمعايير القانونية لتقديم القضية إلى المحاكمة. وأضاف في المنشور: "الشكوى تحرف أعمالنا ومنتجاتنا ودوافعنا ، ونحن نتحرك لرفضها على أساس فشلها في تقديم ادعاءات معقولة بشأن مكافحة الاحتكار".

ويكمن جوهر الدعوى القضائية في الادعاء بأن الناشرين مجبرون على استخدام خادم إعلانات جوجل للوصول إلى تبادل الإعلانات. لكن جوجل تقول إن هذا الادعاء غير صحيح، "ولا يقدم AG Paxton أى دليل يثبت عكس ذلك". تعارض الشركة أيضًا مزاعم بأنها أعاقت منافسيها من استخدام برنامج Open Bidding الخاص بها وأنها زورت المزادات الإعلانية لصالح فيسبوك. بالإضافة إلى ذلك يقول كوهين، تستند الدعوى القضائية إلى معلومات قديمة "لا علاقة لها بمنتجاتنا أو أعمالنا الحالية".

ونقلت الشكوى الجديدة عن رسالة بريد إلكتروني عام 2015 "أعرب فيها موظفو جوجل عن مخاوفهم من أن تبادل جوجل قد" يضطر في الواقع إلى التنافس "مع البورصات الأخرى في وقت ما في المستقبل". يزعم قسم جديد من الشكوى لم يتم تعديله مؤخرًا أن جوجل قدمت تنازلات لـ "فيسبوك" كجزء من Jedi Blue ، مما أعطى فيسبوك ميزة في المزادات.

في اقتراحها بالرفض، تجادل جوجل بأن الدعوى القضائية لا توضح أي سلوك مناهض للمنافسة. تنص الحركة على أنه "على الرغم من جمع مجموعة طويلة من المظالم ، فإن كل واحد يأتي إلى مناشدة لـ جوجل لمشاركة بياناتها أو لتصميم منتجاتها بطرق من شأنها أن تساعد منافسيها".

تعارض جوجل كذلك ادعاء Paxton بأن الشركة تواطأت سرًا مع "فيسبوك" Audience Network عبر اتفاقية العطاء المفتوح الخاصة بها، وأشار كوهين إلى أن الاتفاقية ليست حصرية وأنها "أعلنت مشاركة FAN كواحدة من أكثر من 25 شريكًا في برنامج العطاء المفتوح لدينا، جميعهم الذين وقعوا اتفاقياتهم الخاصة للمشاركة ".

وأضاف كوهين أن مشاركة فيسبوك فى الاتفاقية تعود بالفائدة على المعلنين والناشرين. كتب في المنشور: "في الواقع إذا لم تكن FAN جزءًا من Open Bidding ، فربما ادعت AG Paxton أننا منع منافسًا من الوصول إلى منتجاتنا وحرمان الناشرين من إيرادات إضافية".