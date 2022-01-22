شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار خوذة تزلج صينية مقاومة للصدمات بتكنولوجيا الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام صينية، عن نجاح الصين بتطوير خوذة تزلج مقاومة للصدمات، وذلك من خلال إضافة تكنولوجيا يتم استخدامها للمرة الأولى. وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن علماء صينيين طوروا خوذة تزلج قوية مستوحاة من تكنولوجيا الفضاء المستخدمة في الأصل في صاروخ "لونج مارش-5".

وخضعت الخوذة، التي صممها فريق من جامعة داليان للتكنولوجيا بمقاطعة لياونينج، شمال شرقي الصين، للاختبار على رؤوس أعضاء فريق التزلج الحر الصيني أثناء تدريبهم على منافسات المهارات الجوية والتزلج في ساحة شكلها نصف أنبوب للاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة حسبما نقلت جريدة البيان الإماراتية.

وبحسب الوكالة، فإن خوذ التزلج التي تغطي الرأس والمصممة لحماية المتزلجين من الاصطدام أو السقوط عند ممارساتهم على المنحدرات تتميز بخفة الوزن ومقاومة قوية للصدمات، حيث يستخدم نفس المبدأ في المركبات الفضائية، وذلك لتحسين لحماية وسلامة المتزلجين.

واستخدم العلماء مادة جديدة صنعت من ألياف الكربون والألياف الزجاجية والمطاط الصناعي على الغلاف الخارجي للخوذة، مما جعل معدات الحماية أخف وزنا وأقوى.