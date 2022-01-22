لأول مرة منذ أشهر.. بيتكوين تنخفض إلى أقل من 35 ألف دولار

كتبت أسماء لمنور في السبت 22 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

واصلت العملة الرقمية الأشهر “بيتكوين” خسائرها، حيث خسرت أكثر من 9 بالمئة من قيمتها، اليوم السبت، إذ انخفضت إلى ما دون 35 ‏ألف دولار لأول مرة منذ شهر يوليو/ تموز الماضي، وفقا لبيانات التداول.‏

وأظهرت بيانات لأكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول “باينانس” أن عملة “بيتكوين” انخفضت إلى 35400 دولار، وفقدت 8.9 بالمئة، وفقا لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وقالت بوابة “CoinMarketCap” التي تحسب متوسط السعر في أكثر من 20 بورصة للأوراق المالية، إن العملة المشفرة تراجعت إلى 34900 دولار، خاسرة 9 بالمئة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واعتبارا من الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، عادت عملة “بيتكوين” إلى أكثر من 35100 دولار.

يشار إلى أن انخفاض مماثل حدث لعملة “بيتكوين” في يوليو 2021، عندما تم تداولها بأقل من 35 ألف دولار.

وشهد بداية عام 2022 تراجع العملات المشفرة والأسهم، استجابة لمخاوف المستثمرين بشأن الكيفية التي ستنتشر بها سلسلة من الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة الفيدرالية في الأسواق.