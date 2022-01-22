شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني ايه.. الصين تحقق في السلوك وراء احتكارات منصات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أكبر هيئة رقابية لمكافحة الكسب غير المشروع في الصين إنها ستركز على "التحديات الجديدة والمواقف الجديدة" في حملتها ضد الفساد، وتعهدت على سبيل المثال بالتحقيق في أي سلوك فاسد وراء احتكارات منصات الإنترنت ومعاقبة مرتكبيه.

ومنذ العام الماضي ، أعادت بكين تأكيد سيطرتها على قطاع الإنترنت الذي كان يتمتع بالتحرّر من قبل ، وعاقبت المشغلين ذائعة الصيت للانخراط في ما كان يُعتبر سابقًا ممارسات سوقية منتظمة، وصياغة قواعد جديدة لتغيير كيفية تنافسهم وإشراك المستخدمين.

وجاءت تصريحات التحقيق الأخيرة في بيان نُشر مؤخرا على الموقع الإلكتروني للجنة المركزية لفحص الانضباط (CCDI)،وقالت "ستبذل جهود للتحقيق ومعاقبة السلوك الفاسد وراء التوسع غير المنضبط لاحتكارات رأس المال والمنصات وقطع الصلة بين السلطة ورأس المال".

وأضافت أن ضمان ممارسة الانضباط المالي الصارم ، والتعامل مع الفساد في تشييد البنية التحتية ومعاملات الموارد العامة ، فضلا عن حوكمة الفساد في القطاع المالي ، كانت أيضا محاور للعمل في المستقبل، ومنذ العام الماضي ، فرضت الصين غرامة على شركات من بينها Alibaba Group و Meituan بسبب السلوك الاحتكاري ، وقدمت بالتفصيل إرشادات جديدة حول الكيفية التي تتوقع أن تتصرف بها منصات الإنترنت الخاصة بها.